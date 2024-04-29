ВИДЕО 18+. Фанат Карпат выгнал с трибуны пророссийского депутата
Игорь Шурма решил примазаться к успеху футбольного клуба
Во время игры «Карпат» с «Полтавой», в котором «зелено-белые» завоевали право сыграть в УПЛ, на фанатском секторе львовян был замечен одиозный политик Игорь Шурма, которого один из болельщиков сразу же прогнал с трибуны. Соответствующее видео опубликовал болельщик Антон Петривский в своем телеграм-канале.
Шурма был членом СДПУ(о), народным депутатом Украины нескольких созывов и близким соратником Виктора Медведчука. Также отказывался признавать «ДНР» и «ЛНР» террористическими организациями, объясняя это тем, что «в каждой среде есть плохие люди».
27 ноября 2015 года показательно отказался встать в Верховной Раде, чтобы почтить минутой молчания жертв Голодоморов. 10 июля Игоря во Львове активисты Правого сектора облили Шурму свиной кровью.
«Пришлось провести с ним разъяснительную работу», – прокомментировал свои действия Петривский.
ВИДЕО 18+. Фанат Карпат выгнал с трибуны пророссийского депутата (на видео присутствует нецензурная лексика)
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