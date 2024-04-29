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Украина. Первая лига
29 апреля 2024, 10:46 | Обновлено 29 апреля 2024, 10:52
1221
3

ВИДЕО 18+. Фанат Карпат выгнал с трибуны пророссийского депутата

Игорь Шурма решил примазаться к успеху футбольного клуба

29 апреля 2024, 10:46 | Обновлено 29 апреля 2024, 10:52
1221
3
ВИДЕО 18+. Фанат Карпат выгнал с трибуны пророссийского депутата
ФК Карпаты Львов

Во время игры «Карпат» с «Полтавой», в котором «зелено-белые» завоевали право сыграть в УПЛ, на фанатском секторе львовян был замечен одиозный политик Игорь Шурма, которого один из болельщиков сразу же прогнал с трибуны. Соответствующее видео опубликовал болельщик Антон Петривский в своем телеграм-канале.

Шурма был членом СДПУ(о), народным депутатом Украины нескольких созывов и близким соратником Виктора Медведчука. Также отказывался признавать «ДНР» и «ЛНР» террористическими организациями, объясняя это тем, что «в каждой среде есть плохие люди».

27 ноября 2015 года показательно отказался встать в Верховной Раде, чтобы почтить минутой молчания жертв Голодоморов. 10 июля Игоря во Львове активисты Правого сектора облили Шурму свиной кровью.

«Пришлось провести с ним разъяснительную работу», – прокомментировал свои действия Петривский.

ВИДЕО 18+. Фанат Карпат выгнал с трибуны пророссийского депутата (на видео присутствует нецензурная лексика)

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Владимир Клепач Источник: Telegram
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KIEWADIM
Оце справжня перемога
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0
turist86
А чому у сміттєвий бак не запхали вниз головою?
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-2
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