Во время игры «Карпат» с «Полтавой», в котором «зелено-белые» завоевали право сыграть в УПЛ, на фанатском секторе львовян был замечен одиозный политик Игорь Шурма, которого один из болельщиков сразу же прогнал с трибуны. Соответствующее видео опубликовал болельщик Антон Петривский в своем телеграм-канале.

Шурма был членом СДПУ(о), народным депутатом Украины нескольких созывов и близким соратником Виктора Медведчука. Также отказывался признавать «ДНР» и «ЛНР» террористическими организациями, объясняя это тем, что «в каждой среде есть плохие люди».

27 ноября 2015 года показательно отказался встать в Верховной Раде, чтобы почтить минутой молчания жертв Голодоморов. 10 июля Игоря во Львове активисты Правого сектора облили Шурму свиной кровью.

«Пришлось провести с ним разъяснительную работу», – прокомментировал свои действия Петривский.

ВИДЕО 18+. Фанат Карпат выгнал с трибуны пророссийского депутата (на видео присутствует нецензурная лексика)