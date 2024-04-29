Одноклубник Зинченко повторил достижение Арсенала в играх с Тоттенхэмом

28 апреля в 35-м туре чемпионата Англии «Арсенал» на выезде обыграл «Тоттенхэм» со счетом 3:2.

Автором одного из голов в составе «канониров» стал вингер Букайо Сака. Он забил за «Арсенал» в обоих матчах со «шпорами» в нынешнем сезоне АПЛ.

Сака стал первым за 30 лет англичанином, сумевший добиться подобного. В чемпионате Англии-1993/1994 это удалось нападающему «канониров» Иану Райту.

Сака в нынешнем сезоне АПЛ отыграл за «Арсенал» в 33 матчах, забил 15 голов, сделал 9 ассистов.