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  4. Ротань мог возглавить украинский гранд. Известно, почему этого не произошло
Украина. Премьер лига
29 апреля 2024, 09:43 |
774
2

Ротань мог возглавить украинский гранд. Известно, почему этого не произошло

Экс-игрок сборной Украины мог стать наставником «Шахтера»

29 апреля 2024, 09:43 |
774
2
Ротань мог возглавить украинский гранд. Известно, почему этого не произошло
ФК Александрия. Руслан Ротань

Наставник олимпийской сборной Украины и «Александрии» Руслан Ротань мог в свое время возглавить донецкий «Шахтер».

По информации источника, Ротань мог возглавить «Шахтер» перед приходом Марино Пушича. К Ротаню лично обращался спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна, но получил отказ от тренера. Отмечается, что Ротань отказался тренировать «горняков» из-за уважения к руководству «Александрии», которое избрало его и сделало на него ставку.

Ранее Срна рассказал, отпустит ли «Шахтер» своих игроков в олимпийскую сборную Украины, которую возглавляет Ротань.

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Руслан Ротань Шахтер Донецк Александрия чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига назначение тренера
Дмитро Олійник Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 2
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pricolist
Відверто кажучи, Шахтарю пощастило, якщо це правда. 
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Умник
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