Ротань мог возглавить украинский гранд. Известно, почему этого не произошло

Наставник олимпийской сборной Украины и «Александрии» Руслан Ротань мог в свое время возглавить донецкий «Шахтер».

По информации источника, Ротань мог возглавить «Шахтер» перед приходом Марино Пушича. К Ротаню лично обращался спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна, но получил отказ от тренера. Отмечается, что Ротань отказался тренировать «горняков» из-за уважения к руководству «Александрии», которое избрало его и сделало на него ставку.

Ранее Срна рассказал, отпустит ли «Шахтер» своих игроков в олимпийскую сборную Украины, которую возглавляет Ротань.