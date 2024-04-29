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Украина. Премьер лига
29 апреля 2024, 02:57 | Обновлено 29 апреля 2024, 03:37
81
0

Срна рассказал, отпустит ли Шахтер своих игроков на Олимпиаду-2024

Возможен конфликт интересов украинской сборной и донецкого клуба

29 апреля 2024, 02:57 | Обновлено 29 апреля 2024, 03:37
81
0
Срна рассказал, отпустит ли Шахтер своих игроков на Олимпиаду-2024
KDK. Шахтер Донецк

Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна ответил на вопрос: отпустит ли клуб своих футболистов в сборную Украины U-23 для участия в Олимпиаде-2024 во Франции:

«Посмотрим. Я не знаю, попадем ли мы в Лигу чемпионов или будем играть в квалификации. Не знаю, вообще. Конечно, мы всегда идем навстречу сборной, надо это делать, это самое важное, особенно в такой ситуации. Но сейчас я ничего не могу сказать.

Надо смотреть, когда Олимпиада, когда квалификация. Надо разговаривать с тренером сборной, с нашим главным тренером. Это все не так-то просто. Надо сесть, по-человечески договориться и принять решение, которое будет полезно для сборной и для Шахтера.

Если у нас будет квалификация ЛЧ, а мы отпустим Крыськива, Бондаренко, Судакова, то кто у нас будет играть? Ротань – отличный парень, мы с ним на связи. Я уверен, что мы с ним найдем общий язык.

Первое, что у нас есть в голове – это помочь сборной и помочь себе. Если из шести игроков, которых попросит Ротань, пять играют у нас в основе, и мы играем в квалификации ЛЧ, работаем на это весь год под ракетами и шахедами, тогда нужно находить общий язык.

Сборная Украины для нас – это хорошо. Первый раз на Олимпиаду вышли, это нужно уважать, мы будем болеть. Надеемся, что наши игроки будут помогать сборной Украины добиваться результата».

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Николай Степанюк Источник: KDK
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