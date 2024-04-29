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Англия
29 апреля 2024, 08:17 | Обновлено 29 апреля 2024, 08:23
374
0

Гвардиола назвал условие для триумфа Ман Сити в АПЛ в борьбе с Арсеналом

Испанец – о чемпионской гонке

29 апреля 2024, 08:17 | Обновлено 29 апреля 2024, 08:23
374
0
Гвардиола назвал условие для триумфа Ман Сити в АПЛ в борьбе с Арсеналом
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола после победы подопечных в 35-м туре Английской Премьер-лиги над «Ноттингем Форест» (2:0) поделился мнением о чемпионской гонке с лондонским «Арсеналом».

«Мы бы хотели, чтобы «Арсенал» проиграл один из своих оставшихся матчей, но это не зависит от нас. Осталось четыре игры, я не думаю, что они потеряют какие-либо очки, поэтому нам обязательно нужно побеждать самим в оставшихся матчах», – заявил Гвардиола.

В таблице АПЛ «Манчестер Сити» занимает 2-е место, имея 79 очков при одной игре в запасе. У «Арсенала» 80 пунктов и первая позиция.

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Юрій Остроумов Источник: The Guardian
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