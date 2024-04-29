Гофф победой над Ястремской повторила достижение Свентек
Американка обыграла украинку на турнире в Мадриде
Американская теннисистка Кори Гофф (№3 WTA) добилась победы над украинской Даяной Ястремской в 1/16 финала турнира WTA 1000, который проходит в Мадриде.
Выигрыш позволил Гофф повторить достижение первой ракетки мира польской теннисистки Иги Свентек на грунтовых «тысячниках» до наступления 21 года.
Американка стала второй по количеству выигранных матчей (13) на грунтовых турнирах категории WTA 1000 в возрасте до 21 года. Лидирует по данному показателю Каролина Возняцки из Дании, на счету которой 14 побед.
Гофф, обыграв Ястремскую, напомним, сыграет в 1/8 финала мадридского супертурнира с соотечественницей Мэдисон Кис.
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