Левандовски назвал двух самых выдающихся игроков современности

Форвард испанской «Барселоны» Роберт Левандовски высказал мнение относительно лучших футболистов мира на данный момент.

«Трудно сказать, потому что впереди у нас еще чемпионат Европы и решающие матчи Лиги чемпионов. Но на данный момент Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем, на мой взгляд, – самые выдающиеся игроки в мире», – заявил Левандовски в комментарии для Sport Bild.

Напомним, ранее сообщалось, что «Барселона» планирует заменить Левандовски звездным форвардом из Украины.