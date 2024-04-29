Левандовски назвал двух самых выдающихся игроков современности
Польский нападающий поделился экспертным мнением
Форвард испанской «Барселоны» Роберт Левандовски высказал мнение относительно лучших футболистов мира на данный момент.
«Трудно сказать, потому что впереди у нас еще чемпионат Европы и решающие матчи Лиги чемпионов. Но на данный момент Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем, на мой взгляд, – самые выдающиеся игроки в мире», – заявил Левандовски в комментарии для Sport Bild.
Напомним, ранее сообщалось, что «Барселона» планирует заменить Левандовски звездным форвардом из Украины.
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