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  4. Левандовски назвал двух самых выдающихся игроков современности
Испания
29 апреля 2024, 07:07 | Обновлено 29 апреля 2024, 07:11
2275
0

Левандовски назвал двух самых выдающихся игроков современности

Польский нападающий поделился экспертным мнением

29 апреля 2024, 07:07 | Обновлено 29 апреля 2024, 07:11
2275
0
Левандовски назвал двух самых выдающихся игроков современности
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Форвард испанской «Барселоны» Роберт Левандовски высказал мнение относительно лучших футболистов мира на данный момент.

«Трудно сказать, потому что впереди у нас еще чемпионат Европы и решающие матчи Лиги чемпионов. Но на данный момент Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем, на мой взгляд, – самые выдающиеся игроки в мире», – заявил Левандовски в комментарии для Sport Bild.

Напомним, ранее сообщалось, что «Барселона» планирует заменить Левандовски звездным форвардом из Украины.

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Килиан Мбаппе Джуд Беллингем Роберт Левандовски
Юрій Остроумов Источник: Marca
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