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Украина. Премьер лига
29 апреля 2024, 02:37 | Обновлено 29 апреля 2024, 03:16
70
0

У Ворсклы не получается договориться о продлении контракта с кипером

У Павла Исенко договор с клубом заканчивается через два месяца

29 апреля 2024, 02:37 | Обновлено 29 апреля 2024, 03:16
70
0
У Ворсклы не получается договориться о продлении контракта с кипером
ФК Ворскла. Павел Исенко

Руководству полтавской «Ворсклы» не удается договориться с основным голкипером Павлом Исенко о продлении контракта.

Срок действия соглашения голкипера с клубом подходит к концу через два месяца. Вратарь имеет на руках предложение от полтавского клуба, но до сих пор не дал своего согласия.

По данным журналиста Игоря Бурбаса, одним из разногласий является размер клаусулы в будущем соглашении. Исенко хочет продолжить карьеру за границей и находится в поисках интересных вариантов уже сейчас.

В «Ворскле» готовы ждать решения игрока без давления на него и без угроз перевода в дубль, как действуют в некоторых других клубах.

20-летний голкипер Павел Исенко в текущем сезоне сыграл за «Ворсклу» 25 матчей УПЛ, 3 поединка Кубка Украины и 2 встречи Лиги конференций.

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Павел Исенко Ворскла Полтава продление контракта Игорь Бурбас
Николай Степанюк Источник: Игорь Бурбас
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