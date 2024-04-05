Лидер Ворсклы: «Исенко спас нас от пропущенного мяча»

Хавбек полтавской «Ворсклы» Сергей Мякушко поделился эмоциями от поединка 1/2 финала Кубка Украины. Его команда минимально одолела «Полесье» (1:0), а он забил единственный гол в матче.

– Очень тяжелая игра, очень волнующая, потому что соперник очень качественный. Но благодаря командным действиям мы ее выиграли. Эмоции очень хорошие, потому что проделали очень тяжелую работу. Во время моего гола Руслан Степанюк отдал очень хорошую передачу. И вообще вся команда наработала на этот гол. Мне осталось только пробить.

– Во время воздушной тревоги игроки «Ворсклы» сидели в бомбоубежище каждый в своих мыслях. Это была такая сконцентрированность?

– Пожалуй, да. Каждый думал о чем-то своем: о матче или о другом. Отлично, что мы вышли, качественно доиграли эти 10 минут и выиграли.

– Тревожно было, когда назначили пенальти?

– Конечно, потому что мы очень тяжело работали, чтобы выиграть эту игру. Исенко спас нас от пропущенного мяча, за что мы ему очень благодарны.

– Специалистом по пенальти его называете?

– Да, он очень классно реагирует на пенальти. Это должно было случиться, он должен был его отбить, – сказал Мякушко.