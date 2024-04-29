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Чемпионат Португалии
Портимоненсе
28.04.2024 17:30 – FT 0 : 2
Морейренсе
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Португалия
29 апреля 2024, 04:31 | Обновлено 29 апреля 2024, 04:39
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Чемпионат Португалии. Дубль Дьекереша спас Спортинг в матче с Порту

Лиссабонский клуб спасся от поражении в конце встречи

29 апреля 2024, 04:31 | Обновлено 29 апреля 2024, 04:39
98
0
Чемпионат Португалии. Дубль Дьекереша спас Спортинг в матче с Порту
Getty Images/Global Images Ukraine

28 апреля в чемпионате Португалии состоялось три матча.

Центральным поединком была игра в Порту, где местный клуб принимал лиссабонский «Спортинг». «Драконы» успешно провели первый тайм. Благодаря голам Эванилсона и Пепе они пошли на перерыв лидерами.

Все шло к тому, что лидер чемпионата проиграет, но дубль Виктора Дьекереша спас «львов». Команда Рубена Аморима за три тура до конца сезона опережает «Бенфику» на 5 очков.

Чемпионат Португалии. 31-й тур. 28 апреля.

Порту – Спортинг – 2:2

Голы: Эванилсон (7), Пепе (40) – Дьекереш (87, 88)

Удаление: Эдвардс (90, Спортинг)

Портимоненси – Морейренсе – 0:2

Голы: Маракас (76), Камашу (90+4)

Эшторил – Фамаликау – 1:0

Гол: Гомеш (34)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Камачу (Морейренсе).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Маракас (Морейренсе).
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Порту Спортинг Лиссабон чемпионат Португалии по футболу Виктор Дьекереш Портимоненсе Морейренсе Эшторил Фамаликау видео голов и обзор
Руслан Травкин
Руслан Травкин Sport.ua
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