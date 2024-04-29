Чемпионат Португалии. Дубль Дьекереша спас Спортинг в матче с Порту
Лиссабонский клуб спасся от поражении в конце встречи
28 апреля в чемпионате Португалии состоялось три матча.
Центральным поединком была игра в Порту, где местный клуб принимал лиссабонский «Спортинг». «Драконы» успешно провели первый тайм. Благодаря голам Эванилсона и Пепе они пошли на перерыв лидерами.
Все шло к тому, что лидер чемпионата проиграет, но дубль Виктора Дьекереша спас «львов». Команда Рубена Аморима за три тура до конца сезона опережает «Бенфику» на 5 очков.
Чемпионат Португалии. 31-й тур. 28 апреля.
Порту – Спортинг – 2:2
Голы: Эванилсон (7), Пепе (40) – Дьекереш (87, 88)
Удаление: Эдвардс (90, Спортинг)
Портимоненси – Морейренсе – 0:2
Голы: Маракас (76), Камашу (90+4)
Эшторил – Фамаликау – 1:0
Гол: Гомеш (34)
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