Чемпионат Португалии. Дубль Дьекереша спас Спортинг в матче с Порту

28 апреля в чемпионате Португалии состоялось три матча.

Центральным поединком была игра в Порту, где местный клуб принимал лиссабонский «Спортинг». «Драконы» успешно провели первый тайм. Благодаря голам Эванилсона и Пепе они пошли на перерыв лидерами.

Все шло к тому, что лидер чемпионата проиграет, но дубль Виктора Дьекереша спас «львов». Команда Рубена Аморима за три тура до конца сезона опережает «Бенфику» на 5 очков.

Чемпионат Португалии. 31-й тур. 28 апреля.

Порту – Спортинг – 2:2

Голы: Эванилсон (7), Пепе (40) – Дьекереш (87, 88)

Удаление: Эдвардс (90, Спортинг)

Портимоненси – Морейренсе – 0:2

Голы: Маракас (76), Камашу (90+4)

Эшторил – Фамаликау – 1:0

Гол: Гомеш (34)

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