Бундеслига. Всего три гола в трех матчах, Дармштадт вылетел
Дармштадт почти вылетел в низший дивизион
28 апреля три матча закрывали программу 31-го тура Бундеслиги. Все они завершились не очень типично для немецкой лиги – всего три гола за три встрече.
«Боруссия Менхенгладбах»и «Унион» не порадовали зрителей голами. «Майнц» и «Кельн» тоже поделили очки.
Главный аутсайдер сезона «Дармштадт» принимал Хайденхайм. Хозяевам проигрывать было нельзя. Увы, «Дармштадт» все же уступил. Тепер скромный клуб официально гарантировал себе вылет.
Чемпионат Германии. 31-й тур. 28 апреля
Боруссия - Унион – 0:0
Майнц – Кельн – 1:1
Голы: Баррейру (29) – (90+5 Кайнц пенальті)
Дармштадт – Хайденхайм – 0:1
Гол: Доведан (90)
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