Бундеслига. Всего три гола в трех матчах, Дармштадт вылетел

28 апреля три матча закрывали программу 31-го тура Бундеслиги. Все они завершились не очень типично для немецкой лиги – всего три гола за три встрече.

«Боруссия Менхенгладбах»и «Унион» не порадовали зрителей голами. «Майнц» и «Кельн» тоже поделили очки.

Главный аутсайдер сезона «Дармштадт» принимал Хайденхайм. Хозяевам проигрывать было нельзя. Увы, «Дармштадт» все же уступил. Тепер скромный клуб официально гарантировал себе вылет.

Чемпионат Германии. 31-й тур. 28 апреля

Боруссия - Унион – 0:0

Майнц – Кельн – 1:1

Голы: Баррейру (29) – (90+5 Кайнц пенальті)

Дармштадт – Хайденхайм – 0:1

Гол: Доведан (90)

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