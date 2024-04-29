Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Марсель обыграл Ланс, Лион нанес поражение Монако
Франция
29 апреля 2024, 05:55 |
84
0

ВИДЕО. Марсель обыграл Ланс, Лион нанес поражение Монако

В чемпионате Франции состоялось семь матчей

29 апреля 2024, 05:55 |
84
0
ВИДЕО. Марсель обыграл Ланс, Лион нанес поражение Монако
Getty Images/Global Images Ukraine

В чемпионате Франции 28 апреля состоялось аж 7 матчей Лиги 1. «Монако» на выезде проиграл «Лиону», чем позволил ПСЖ праздновать чемпионство.

«Марсель» дома обыграл «Ланс». «Бело-голубые» прервали свою серию из 5 матчей без побед в чемпионате. «Ренн» и «Брест» устроили знатную перестрелку. В матче с девятью голами сильнее были гости.

«Лилль» Паулу Фонсеки добыл волевую победу над «Мецом». Один из голов забил бывший защитник «Шахтера» Исмаили.

Чемпионат Франции. 31-й тур. 28 апреля

Марсель – Ланс – 2:1

Голы: Обамеянг (1), Гуйє (85) – Саид (77)

Лион – Монако – 3:2

Голы: Ляказетт (22), Бенрама (26), Теате (68) – Бен-Йеддер (1, 60)

Ренн – Брест – 4:5

Голы: Калимуэндо (4, 9), Теате (68), Терье (79) – Мунье (11), Омари (48, автогол), Сатриано (54), Камара (66), Брасье (90+6)

Клермон – Реймс – 4:1

Голы: Чам Сарачевич (31 и 56, оба с пенальти), Рашани (79, 90) – Накамура (33)

Лорьян – Тулуза – 1:2

Голы: Понсо (19) – Даллинга (59), Сиссоко (83)

Страсбур – Ницца – 1:3

Голы: Баква (18) – Гессан (44, автогол), Данте (52), Сансон (83)

Мец – Лилль – 1:2

Голы: Микаутадзе (23, пенальти) – Исмаили (31), Языджи (44)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

По теме:
ПСЖ досрочно стал чемпионом Франции. 12-й титул парижского клуба в истории
Кто выиграл дерби? Определена финальная пара женской Лиги чемпионов
Рома – Байер, Марсель – Аталанта. Полуфиналы ЛЕ. Смотреть онлайн. LIVE
Марсель Ланс Лион Монако Ренн Брест (Франция) Клермон Реймс Лорьян Тулуза Страсбург Ницца Мец Лилль Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу
Руслан Травкин
Руслан Травкин Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею. Сборная Украины проведет второй матч на турнире
Хоккей | 28 апреля 2024, 09:32 0
ЧМ по хоккею. Сборная Украины проведет второй матч на турнире
ЧМ по хоккею. Сборная Украины проведет второй матч на турнире

Соперником будет сборная Нидерландов

Кто лучший голкипер? Обнародован рейтинг топ-10 лучших вратарей мира
Футбол | 29 апреля 2024, 03:23 0
Кто лучший голкипер? Обнародован рейтинг топ-10 лучших вратарей мира
Кто лучший голкипер? Обнародован рейтинг топ-10 лучших вратарей мира

По версии FourFourTwo, лучшим кипером является Алиссон из Ливерпуля

Миколенко рассказал о нефутбольном хобби. Оно не нравится его жене
Футбол | 28.04.2024, 13:46
Миколенко рассказал о нефутбольном хобби. Оно не нравится его жене
Миколенко рассказал о нефутбольном хобби. Оно не нравится его жене
Довбика хочет купить титулованный клуб АПЛ. Жироне предложат большие деньги
Футбол | 29.04.2024, 00:33
Довбика хочет купить титулованный клуб АПЛ. Жироне предложат большие деньги
Довбика хочет купить титулованный клуб АПЛ. Жироне предложат большие деньги
ОФИЦИАЛЬНО. Колос назначил нового коуча. Вишняк станет вице-президентом
Футбол | 28.04.2024, 20:05
ОФИЦИАЛЬНО. Колос назначил нового коуча. Вишняк станет вице-президентом
ОФИЦИАЛЬНО. Колос назначил нового коуча. Вишняк станет вице-президентом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лас-Пальмас – Жирона – 0:2. Как Довбик забил 19-й гол в Ла Лиге. Видеообзор
Лас-Пальмас – Жирона – 0:2. Как Довбик забил 19-й гол в Ла Лиге. Видеообзор
27.04.2024, 17:45 2
Футбол
Слезы Бондаренко, девятый гол Сикана. Шахтер победил ЛНЗ
Слезы Бондаренко, девятый гол Сикана. Шахтер победил ЛНЗ
27.04.2024, 17:25 165
Футбол
Определены полуфиналисты Кубка Азии U-23. Кто попадет для Украины на ОИ?
Определены полуфиналисты Кубка Азии U-23. Кто попадет для Украины на ОИ?
27.04.2024, 07:55
Футбол
Стал известен первый клуб, который вышел из Первой лиги в УПЛ 2024/25
Стал известен первый клуб, который вышел из Первой лиги в УПЛ 2024/25
27.04.2024, 15:59 3
Футбол
Стало известно, сколько Реал заплатил за трансфер Лунина Заре
Стало известно, сколько Реал заплатил за трансфер Лунина Заре
27.04.2024, 00:05 16
Футбол
Стали известны еще 2 клуба, которые вышли в Лигу чемпионов 2024/25
Стали известны еще 2 клуба, которые вышли в Лигу чемпионов 2024/25
28.04.2024, 11:35 2
Футбол
У Месси 1200 голевых действий за карьеру. Сколько у Роналду?
У Месси 1200 голевых действий за карьеру. Сколько у Роналду?
28.04.2024, 17:49 5
Футбол
ФОТО. Редкое зрелище! Лунин поздравил вундеркинда Реала после матча Ла Лиги
ФОТО. Редкое зрелище! Лунин поздравил вундеркинда Реала после матча Ла Лиги
27.04.2024, 08:01 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем