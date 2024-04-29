ВИДЕО. Марсель обыграл Ланс, Лион нанес поражение Монако

В чемпионате Франции 28 апреля состоялось аж 7 матчей Лиги 1. «Монако» на выезде проиграл «Лиону», чем позволил ПСЖ праздновать чемпионство.

«Марсель» дома обыграл «Ланс». «Бело-голубые» прервали свою серию из 5 матчей без побед в чемпионате. «Ренн» и «Брест» устроили знатную перестрелку. В матче с девятью голами сильнее были гости.

«Лилль» Паулу Фонсеки добыл волевую победу над «Мецом». Один из голов забил бывший защитник «Шахтера» Исмаили.

Чемпионат Франции. 31-й тур. 28 апреля

Марсель – Ланс – 2:1

Голы: Обамеянг (1), Гуйє (85) – Саид (77)

Лион – Монако – 3:2

Голы: Ляказетт (22), Бенрама (26), Теате (68) – Бен-Йеддер (1, 60)

Ренн – Брест – 4:5

Голы: Калимуэндо (4, 9), Теате (68), Терье (79) – Мунье (11), Омари (48, автогол), Сатриано (54), Камара (66), Брасье (90+6)

Клермон – Реймс – 4:1

Голы: Чам Сарачевич (31 и 56, оба с пенальти), Рашани (79, 90) – Накамура (33)

Лорьян – Тулуза – 1:2

Голы: Понсо (19) – Даллинга (59), Сиссоко (83)

Страсбур – Ницца – 1:3

Голы: Баква (18) – Гессан (44, автогол), Данте (52), Сансон (83)

Мец – Лилль – 1:2

Голы: Микаутадзе (23, пенальти) – Исмаили (31), Языджи (44)

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