ВИДЕО. Итоги дня в Испании. Бетис и Севилья разошлись миром в дерби

Вечером 28 апреля сыграны матчи 33-го тура чемпионата Испании.

Севильское дерби завершилось миром. «Бетис» дома сыграл вничью с «Севильей» со счетом 1:1.

На 38-й минуте хавбек хозяев поля Иско открыл счет с пенальти, на 56-й минуте Кике Салас сравнял счет для гостей.

«Бетис» входит в топ-7 (49 очков), ведя борьбу за выход в еврокубки, «Севилья» идет на 13-й позиции (38 баллов).

Ла Лига. 33-й тур, 28 апреля

Бетис – Севилья – 1:1

Голы: Иско, 38 (пен) – Кике Салас, 56

Кадис – Мальорка – 1:1

Голы: Маскарель, 59 (автогол) – Мурики, 12

Гранада – Осасуна – 3:0

Голы: Пеллистри, 29, Узуни, 48, Бойе, 90+4

Вильярреал – Райо Вальекано – 3:0

Голы: Серлот, 18, 74, Москера, 69

Турнирная таблица