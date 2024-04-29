ВИДЕО. Итоги дня в Испании. Бетис и Севилья разошлись миром в дерби
Вечером 28 апреля сыграны матчи 33-го тура чемпионата Испании
Вечером 28 апреля сыграны матчи 33-го тура чемпионата Испании.
Севильское дерби завершилось миром. «Бетис» дома сыграл вничью с «Севильей» со счетом 1:1.
На 38-й минуте хавбек хозяев поля Иско открыл счет с пенальти, на 56-й минуте Кике Салас сравнял счет для гостей.
«Бетис» входит в топ-7 (49 очков), ведя борьбу за выход в еврокубки, «Севилья» идет на 13-й позиции (38 баллов).
Ла Лига. 33-й тур, 28 апреля
Бетис – Севилья – 1:1
Голы: Иско, 38 (пен) – Кике Салас, 56
Кадис – Мальорка – 1:1
Голы: Маскарель, 59 (автогол) – Мурики, 12
Гранада – Осасуна – 3:0
Голы: Пеллистри, 29, Узуни, 48, Бойе, 90+4
Вильярреал – Райо Вальекано – 3:0
Голы: Серлот, 18, 74, Москера, 69
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Реал Мадрид
|33
|26
|6
|1
|71 - 22
|84
|2
|Жирона
|33
|22
|5
|6
|69 - 40
|71
|3
|Барселона
|32
|21
|7
|4
|64 - 37
|70
|4
|Атлетико Мадрид
|33
|20
|4
|9
|62 - 39
|64
|5
|Атлетик Бильбао
|33
|16
|10
|7
|53 - 33
|58
|6
|Реал Сосьедад
|33
|13
|12
|8
|46 - 35
|51
|7
|Бетис
|33
|12
|13
|8
|41 - 39
|49
|8
|Валенсия
|32
|13
|8
|11
|35 - 34
|47
|9
|Вильярреал
|33
|12
|9
|12
|54 - 55
|45
|10
|Хетафе
|33
|10
|13
|10
|41 - 45
|43
|11
|Осасуна
|33
|11
|6
|16
|37 - 49
|39
|12
|Севилья
|33
|9
|11
|13
|42 - 46
|38
|13
|Алавес
|33
|10
|8
|15
|31 - 38
|38
|14
|Лас Пальмас
|33
|10
|7
|16
|30 - 41
|37
|15
|Райо Вальекано
|33
|7
|13
|13
|27 - 42
|34
|16
|Мальорка
|33
|6
|14
|13
|27 - 39
|32
|17
|Сельта
|33
|7
|10
|16
|37 - 50
|31
|18
|Кадис
|33
|4
|14
|15
|23 - 46
|26
|19
|Гранада
|33
|4
|9
|20
|36 - 61
|21
|20
|Альмерия
|33
|1
|11
|21
|32 - 67
|14
События матча
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