Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Итоги дня в Испании. Бетис и Севилья разошлись миром в дерби
Чемпионат Испании
Бетис
28.04.2024 22:00 – FT 1 : 1
Севилья
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
29 апреля 2024, 00:47 | Обновлено 29 апреля 2024, 01:18
38
0

ВИДЕО. Итоги дня в Испании. Бетис и Севилья разошлись миром в дерби

Вечером 28 апреля сыграны матчи 33-го тура чемпионата Испании

29 апреля 2024, 00:47 | Обновлено 29 апреля 2024, 01:18
38
0
ВИДЕО. Итоги дня в Испании. Бетис и Севилья разошлись миром в дерби
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 28 апреля сыграны матчи 33-го тура чемпионата Испании.

Севильское дерби завершилось миром. «Бетис» дома сыграл вничью с «Севильей» со счетом 1:1.

На 38-й минуте хавбек хозяев поля Иско открыл счет с пенальти, на 56-й минуте Кике Салас сравнял счет для гостей.

«Бетис» входит в топ-7 (49 очков), ведя борьбу за выход в еврокубки, «Севилья» идет на 13-й позиции (38 баллов).

Ла Лига. 33-й тур, 28 апреля

Бетис – Севилья – 1:1

Голы: Иско, 38 (пен) – Кике Салас, 56

Кадис – Мальорка – 1:1

Голы: Маскарель, 59 (автогол) – Мурики, 12

Гранада – Осасуна – 3:0

Голы: Пеллистри, 29, Узуни, 48, Бойе, 90+4

Вильярреал – Райо Вальекано – 3:0

Голы: Серлот, 18, 74, Москера, 69

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Реал Мадрид 33 26 6 1 71 - 22 84
2 Жирона 33 22 5 6 69 - 40 71
3 Барселона 32 21 7 4 64 - 37 70
4 Атлетико Мадрид 33 20 4 9 62 - 39 64
5 Атлетик Бильбао 33 16 10 7 53 - 33 58
6 Реал Сосьедад 33 13 12 8 46 - 35 51
7 Бетис 33 12 13 8 41 - 39 49
8 Валенсия 32 13 8 11 35 - 34 47
9 Вильярреал 33 12 9 12 54 - 55 45
10 Хетафе 33 10 13 10 41 - 45 43
11 Осасуна 33 11 6 16 37 - 49 39
12 Севилья 33 9 11 13 42 - 46 38
13 Алавес 33 10 8 15 31 - 38 38
14 Лас Пальмас 33 10 7 16 30 - 41 37
15 Райо Вальекано 33 7 13 13 27 - 42 34
16 Мальорка 33 6 14 13 27 - 39 32
17 Сельта 33 7 10 16 37 - 50 31
18 Кадис 33 4 14 15 23 - 46 26
19 Гранада 33 4 9 20 36 - 61 21
20 Альмерия 33 1 11 21 32 - 67 14
Полная таблица

События матча

56’
ГОЛ ! Мяч забил Кике Салас (Севилья).
38’
ГОЛ ! С пенальти забил Иско (Бетис).
По теме:
Наполи – Рома – 2:2. Два пенальти во втором тайме. Видео голов и обзор
Сассуоло на грани вылета. Фиорентина устроила разгром аутсайдеру
Ноттингем Форест – Манчестер Сити – 0:2. Как забил Холанд. Видео голов
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Бетис - Севилья Бетис Севилья видео голов и обзор Иско Кадис Мальорка Гранада Осасуна Вильярреал Райо Вальекано
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Миколенко рассказал о нефутбольном хобби. Оно не нравится его жене
Футбол | 28 апреля 2024, 13:46 5
Миколенко рассказал о нефутбольном хобби. Оно не нравится его жене
Миколенко рассказал о нефутбольном хобби. Оно не нравится его жене

Украинский защитник «Эвертона» играет в компьютерные игры вместо рыбалки

Слот будет тренировать Ливерпуль? Что об этом известно прямо сейчас
Футбол | 28 апреля 2024, 09:06 6
Слот будет тренировать Ливерпуль? Что об этом известно прямо сейчас
Слот будет тренировать Ливерпуль? Что об этом известно прямо сейчас

Похоже, «красные» нашли преемника для Юргена Клоппа…

ЧМ по хоккею. Украина выиграла второй матч на турнире
Хоккей | 28.04.2024, 22:11
ЧМ по хоккею. Украина выиграла второй матч на турнире
ЧМ по хоккею. Украина выиграла второй матч на турнире
Довбика хочет купить титулованный клуб АПЛ. Жироне предложат большие деньги
Футбол | 29.04.2024, 00:33
Довбика хочет купить титулованный клуб АПЛ. Жироне предложат большие деньги
Довбика хочет купить титулованный клуб АПЛ. Жироне предложат большие деньги
Стало известно, почему Забарный не попал в заявку на матч Борнмута
Футбол | 28.04.2024, 15:32
Стало известно, почему Забарный не попал в заявку на матч Борнмута
Стало известно, почему Забарный не попал в заявку на матч Борнмута
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти признался Лунину, почему оставил его в запасе в последнем матче
Анчелотти признался Лунину, почему оставил его в запасе в последнем матче
27.04.2024, 00:08 3
Футбол
У кого 8.3? Стала известна оценка Мудрика за камбэк в матче с Астон Виллой
У кого 8.3? Стала известна оценка Мудрика за камбэк в матче с Астон Виллой
28.04.2024, 00:55 1
Футбол
Как Перес отреагировал на игру Кепы, который вышел вместо Лунина за Реал
Как Перес отреагировал на игру Кепы, который вышел вместо Лунина за Реал
27.04.2024, 07:56 2
Футбол
Известная французская теннисистка объявила о завершении карьеры
Известная французская теннисистка объявила о завершении карьеры
27.04.2024, 22:14
Теннис
Стал известен первый клуб, который вышел из Первой лиги в УПЛ 2024/25
Стал известен первый клуб, который вышел из Первой лиги в УПЛ 2024/25
27.04.2024, 15:59 2
Футбол
Анчелотти оценил матч с Реалом Сосьедад, в котором он не выпустил Лунина
Анчелотти оценил матч с Реалом Сосьедад, в котором он не выпустил Лунина
27.04.2024, 07:01 3
Футбол
Днепр-1 – Динамо – 1:2. Безумная развязка с удалением. Видео голов и обзор
Днепр-1 – Динамо – 1:2. Безумная развязка с удалением. Видео голов и обзор
27.04.2024, 16:45
Футбол
Определены полуфиналисты Кубка Азии U-23. Кто попадет для Украины на ОИ?
Определены полуфиналисты Кубка Азии U-23. Кто попадет для Украины на ОИ?
27.04.2024, 07:55
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем