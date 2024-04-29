Сассуоло на грани вылета. Фиорентина устроила разгром аутсайдеру
У хозяев поля дублем отметился Николас Гонсалес
В матче 34-го тура Серии А «Фиорентина» одержала крупную победу над «Сассуоло» со счетом 5:1.
У хозяев дублем отметился Николас Гонсалес, также забили Лукас Мартинес, Антонин Барак и Рикардо Соттиль.
Для гостей гол престижа провел Кристиан Торстведт.
«Фиорентина» с 50 очками входит в топ-8 чемпионата Италии. «Сассуоло» имеет 26 баллов и занимает 19-ю позицию, серьезно рискуя вылететь.
Серия А. 34-й тур, 28 апреля
Фиорентина – Сассуоло – 5:1
Голы: Соттиль, 17, Мартинес, 54, Гонсалес, 58, 55, Барак, 62 – Торстведт, 57
Видео голов и обзор матча
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Интер Милан
|34
|28
|5
|1
|81 - 18
|89
|2
|Милан
|34
|21
|7
|6
|64 - 39
|70
|3
|Ювентус
|34
|18
|11
|5
|47 - 26
|65
|4
|Болонья
|34
|17
|12
|5
|49 - 27
|63
|5
|Рома
|34
|17
|8
|9
|61 - 41
|59
|6
|Аталанта
|33
|17
|6
|10
|61 - 37
|57
|7
|Лацио
|34
|17
|4
|13
|43 - 35
|55
|8
|Фиорентина
|33
|14
|8
|11
|50 - 37
|50
|9
|Наполи
|34
|13
|11
|10
|52 - 43
|50
|10
|Торино
|34
|11
|13
|10
|31 - 31
|46
|11
|Монца
|34
|11
|11
|12
|36 - 44
|44
|12
|Дженоа
|33
|9
|12
|12
|35 - 40
|39
|13
|Лечче
|34
|8
|12
|14
|31 - 49
|36
|14
|Кальяри
|33
|7
|11
|15
|36 - 56
|32
|15
|Фрозиноне
|34
|7
|10
|17
|43 - 63
|31
|16
|Эллас Верона
|34
|7
|10
|17
|31 - 45
|31
|17
|Эмполи
|34
|8
|7
|19
|26 - 50
|31
|18
|Удинезе
|34
|4
|17
|13
|32 - 51
|29
|19
|Сассуоло
|34
|6
|8
|20
|40 - 70
|26
|20
|Салернитана
|34
|2
|9
|23
|26 - 73
|15
События матча
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