Сассуоло на грани вылета. Фиорентина устроила разгром аутсайдеру

В матче 34-го тура Серии А «Фиорентина» одержала крупную победу над «Сассуоло» со счетом 5:1.

У хозяев дублем отметился Николас Гонсалес, также забили Лукас Мартинес, Антонин Барак и Рикардо Соттиль.

Для гостей гол престижа провел Кристиан Торстведт.

«Фиорентина» с 50 очками входит в топ-8 чемпионата Италии. «Сассуоло» имеет 26 баллов и занимает 19-ю позицию, серьезно рискуя вылететь.

Серия А. 34-й тур, 28 апреля

Фиорентина – Сассуоло – 5:1

Голы: Соттиль, 17, Мартинес, 54, Гонсалес, 58, 55, Барак, 62 – Торстведт, 57

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