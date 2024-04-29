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Чемпионат Италии
Фиорентина
28.04.2024 21:45 – FT 5 : 1
Сассуоло
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Италия
29 апреля 2024, 00:23 | Обновлено 29 апреля 2024, 00:59
24
0

Сассуоло на грани вылета. Фиорентина устроила разгром аутсайдеру

У хозяев поля дублем отметился Николас Гонсалес

29 апреля 2024, 00:23 | Обновлено 29 апреля 2024, 00:59
24
0
Сассуоло на грани вылета. Фиорентина устроила разгром аутсайдеру
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 34-го тура Серии А «Фиорентина» одержала крупную победу над «Сассуоло» со счетом 5:1.

У хозяев дублем отметился Николас Гонсалес, также забили Лукас Мартинес, Антонин Барак и Рикардо Соттиль.

Для гостей гол престижа провел Кристиан Торстведт.

«Фиорентина» с 50 очками входит в топ-8 чемпионата Италии. «Сассуоло» имеет 26 баллов и занимает 19-ю позицию, серьезно рискуя вылететь.

Серия А. 34-й тур, 28 апреля

Фиорентина – Сассуоло – 5:1

Голы: Соттиль, 17, Мартинес, 54, Гонсалес, 58, 55, Барак, 62 – Торстведт, 57

Видео голов и обзор матча

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Интер Милан 34 28 5 1 81 - 18 89
2 Милан 34 21 7 6 64 - 39 70
3 Ювентус 34 18 11 5 47 - 26 65
4 Болонья 34 17 12 5 49 - 27 63
5 Рома 34 17 8 9 61 - 41 59
6 Аталанта 33 17 6 10 61 - 37 57
7 Лацио 34 17 4 13 43 - 35 55
8 Фиорентина 33 14 8 11 50 - 37 50
9 Наполи 34 13 11 10 52 - 43 50
10 Торино 34 11 13 10 31 - 31 46
11 Монца 34 11 11 12 36 - 44 44
12 Дженоа 33 9 12 12 35 - 40 39
13 Лечче 34 8 12 14 31 - 49 36
14 Кальяри 33 7 11 15 36 - 56 32
15 Фрозиноне 34 7 10 17 43 - 63 31
16 Эллас Верона 34 7 10 17 31 - 45 31
17 Эмполи 34 8 7 19 26 - 50 31
18 Удинезе 34 4 17 13 32 - 51 29
19 Сассуоло 34 6 8 20 40 - 70 26
20 Салернитана 34 2 9 23 26 - 73 15
Полная таблица

События матча

66’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Гонсалес (Фиорентина).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Антонин Барак (Фиорентина).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Гонсалес (Фиорентина).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Торстведт (Сассуоло).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Лукас Мартинес (Фиорентина).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Рикардо Соттиль (Фиорентина).
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чемпионат Италии по футболу Серия A Фиорентина Сассуоло видео голов и обзор Николас Гонсалес
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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