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Украина. Премьер лига
28 апреля 2024, 23:49 | Обновлено 28 апреля 2024, 23:54
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Владлен ЮРЧЕНКО: «Никто руки не опустит, будем сражаться до последнего»

Полузащитник Металлиста 1925 дал комментарий после матча против Кривбасса

28 апреля 2024, 23:49 | Обновлено 28 апреля 2024, 23:54
150
0
Владлен ЮРЧЕНКО: «Никто руки не опустит, будем сражаться до последнего»
ФК Металлист 1925. Владлен Юрченко

Полузащитник Металлиста 1925 Владлен Юрченко дал комментарий после матча 26-го тура УПЛ против Кривбасса (0:3):

– Пропустили после своих ошибок, уже в первом тайме было 3:0, я думаю, нам было очень тяжело во втором тайме отыграться при такой игре. Но я не видел большого преимущества Кривбасса. Просто они реализовывают, и это класс команды.

– Тогда за счет чего они одержали сегодня победу?

– Наши ошибки и их скорость и качественное завершение. Это класс команды, которая забивает с трех – три, или из пяти – три.

– Каким сегодня был план на игру главного тренера?

– План был не давать контролировать мяч и в средней части поля забирать, прессинговать. Но мы допускали много ошибок, после которых Кривбасс очень хорошо выбегал в контратаки и забил три гола.

– Финал сезона, Металлист 1925 внизу турнирной таблицы, готова ли команда спасти ситуацию, и за счет чего это можно сделать, на твой взгляд?

– Готовы. Я считаю, что никто у нас руки не опустит, будем до последнего сражаться. За счет чего? За счет нашей раздевалки. В последнее время мы больше сплотились, и, думаю, только раздевалка поможет нам.

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Николай Степанюк Источник: ФК Металлист 1925
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