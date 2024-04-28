Украина. Премьер лига28 апреля 2024, 23:29 | Обновлено 28 апреля 2024, 23:34
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Он принес победу. Назван лучший игрок Динамо в матче с Днепром-1
Владислав Ванат забил победный гол на последних минутах поединка
28 апреля 2024, 23:29 | Обновлено 28 апреля 2024, 23:34
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Болельщики «Динамо» определили лучшего игрока матча 26-го тура УПЛ против «Днепра-1» (2:1)
Подавляющее большинство респондентов (55%) лучшим назвало автора победного гола в игре – Владислава Ваната.
Вторым в опросе стал вратарь Георгий Бущан (14%), а третье место разделили Владислав Кабаев и Николай Шапаренко, набрав по 9%.
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