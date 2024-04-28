Он принес победу. Назван лучший игрок Динамо в матче с Днепром-1

Болельщики «Динамо» определили лучшего игрока матча 26-го тура УПЛ против «Днепра-1» (2:1)

Подавляющее большинство респондентов (55%) лучшим назвало автора победного гола в игре – Владислава Ваната.

Вторым в опросе стал вратарь Георгий Бущан (14%), а третье место разделили Владислав Кабаев и Николай Шапаренко, набрав по 9%.