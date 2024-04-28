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Украина. Премьер лига
28 апреля 2024, 23:29 | Обновлено 28 апреля 2024, 23:34
229
0

Он принес победу. Назван лучший игрок Динамо в матче с Днепром-1

Владислав Ванат забил победный гол на последних минутах поединка

28 апреля 2024, 23:29 | Обновлено 28 апреля 2024, 23:34
229
0
Он принес победу. Назван лучший игрок Динамо в матче с Днепром-1
УПЛ

Болельщики «Динамо» определили лучшего игрока матча 26-го тура УПЛ против «Днепра-1» (2:1)

Подавляющее большинство респондентов (55%) лучшим назвало автора победного гола в игре – Владислава Ваната.

Вторым в опросе стал вратарь Георгий Бущан (14%), а третье место разделили Владислав Кабаев и Николай Шапаренко, набрав по 9%.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Днепр-1 Владислав Ванат Днепр-1 - Динамо лучший игрок Георгий Бущан Владислав Кабаев Николай Шапаренко
Николай Степанюк Источник: ФК Динамо Киев
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