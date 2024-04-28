Кривбасс рассматривает 4 стадиона для проведения еврокубковых матчей

Делегация криворожского «Кривбасса» вернулась из Германии, где посетила арены, рассматриваемые клубом для проведения матчей еврокубков сезона 2024/25.

Вице-президент ФК «Кривбасс» Артем Гагарин и коммерческий директор Оксана Абузярова посетили Берлин, Дрезден, Гельзенкирхен и Кельн.

Артем Гагарин: «За четыре дня в Германии мы побывали на четырех разных аренах. Все они действительно очень разноплановые, как по емкости, так и по другим индивидуальным особенностям. После предыдущих ZOOM-конференций со многими немецкими стадионами мы определили для себя приоритетные арены: Rudolf-Harbig-Stadion в Дрездене, RheinEnergieStadion в Кельне, Veltins-Arena в Гельзенкирхене и Olympiastadion в Берлине. На этом этапе важно было лично посетить, проговорить определенные нюансы и детали с руководством стадионов и представителями клубов, которые проводят на них свои матчи».

Стадионы, где побывала делегация, вмещают от 25 до 75 тысяч зрителей на еврокубковые поединки. Некоторые из арен в этом году будут принимать игры чемпионата Европы, поэтому они полностью укомплектованы и готовы, а на некоторых еще нужно проводить определенные работы. Также арены отличаются количеством бизнес-мест и скайбоксов, что, безусловно, влияет на формирование общей сметы и окончательного выбора.

Оксана Абузярова: «Для нас это первый подобный опыт, поэтому очень много информации нам еще предстоит доработать и выбрать самый оптимальный вариант для клуба. Хотелось бы поблагодарить наших немецких коллег. Надеемся на такую же поддержку местных болельщиков».

Также криворожский клуб рассматривает вариант с проведением матчей квалификации в другой стране, географически более близкой к Украине, что упростит логистические нагрузки.

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ФОТО. Кривбасс изучает варианты: Кельн, Гельзенкирхен, Дрезден, Берлин