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Украина. Премьер лига
16 апреля 2024, 06:45 | Обновлено 16 апреля 2024, 06:48
267
1

Кривбасс для проведения матчей еврокубков изучает стадионы трех стран

По словам Виталия Павлова, клуб рассматривает Германию, Польшу и Молдову

16 апреля 2024, 06:45 | Обновлено 16 апреля 2024, 06:48
267
1
Кривбасс для проведения матчей еврокубков изучает стадионы трех стран
УПЛ-ТВ. Виталий Павлов

Технический директор «Кривбасса» Виталий Павлов рассказал, где планирует играть домашние матчи еврокубков криворожская команда, если получит право играть в них по итогам сезона УПЛ:

«У нас есть специальная рабочая группа, занимающаяся этим вопросом. Пока сталкиваемся с очень интересными моментами. В последнюю неделя у нас было по 3–4 zoom-конференции с другими стадионами, с другими странами.

Рассматриваем как Германию, так и Польшу, возможно, Молдову. Но есть нюансы. Например, на определенных стадионах в Германии можно продавать билеты для болельщиков, а стандарты УЕФА такого не допускают. Те же турникеты. У них нет, а УЕФА предполагает этот момент.

Также моменты с логистикой. До Германии дольше добираться. А Молдова поближе, там есть несколько вариантов. Что до Киева, что то Молдовы около 500 километров. Потому можно там проводить матчи.

Занимаемся этим вопросом. Очень интересно, ведь для нас это новый вызов и шаг вперед. Но пока ведем переговоры, конкретики нет».

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Кривбасс Кривой Рог стадионы Виталий Павлов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник УПЛ-ТВ
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Max-Morlock
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