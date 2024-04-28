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Чемпионат Бельгии
Генк
28.04.2024 14:30 – FT 0 : 3
Брюгге
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Бельгия
28 апреля 2024, 21:47 | Обновлено 28 апреля 2024, 22:05
269
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Чемпионская гонка в Бельгии. Брюгге догнал Андерлехт. Как дела у Соболя?

Вечером 28 апреля состоялись матчи 6-го тура 2-го раунда чемпионата Бельгии

28 апреля 2024, 21:47 | Обновлено 28 апреля 2024, 22:05
269
0
Чемпионская гонка в Бельгии. Брюгге догнал Андерлехт. Как дела у Соболя?
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 28 апреля состоялись матчи 6-го тура 2-го раунда чемпионата Бельгии.

Топ-шестерка определяет обладателей медалей и разыгрывает путевки в еврокубки.

У Генка украинский защитник Эдуард Соболь весь матч против Брюгге (0:3) оставался в резерве.

Брюгге и Андерлехт продолжают гонку за золото. Брюгге догнал главного конкурента, который потерял два важных очка: Серкль Брюгге и Андерлехт разошлись миром (1:1).

В топ-3 – невероятная борьба: Брюгге и Андерлехт набрали по 42 очка, Юнион Сен-Жилуаз имеет 41 пункт.

Чемпионат Бельгии. 2-й раунд

6-й тур, 28 апреля

Генк – Брюгге – 0:3

Голы: Саббе, 38, Ветлесен, 67, Тиаго, 71

Серкль Брюгге – Андерлехт – 1:1

Голы: Даланд, 51 – Струйкенс, 11

Юнион Сен-Жилуаз – Антверпен – 4:1

Голы: Нильссон, 37, Макаллистер, 39, Пуэртас, 54, 90+3 – Янссен, 17

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Брюгге 6 5 1 0 16 - 3 42
2 Андерлехт 6 3 1 2 9 - 7 42
3 Юнион Сент-Жилуаз 6 2 0 4 11 - 9 41
4 Генк 6 3 1 2 5 - 9 34
5 Серкль Брюгге 6 1 3 2 6 - 9 30
6 Антверпен 6 1 0 5 2 - 12 29
Полная таблица

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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