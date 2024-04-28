Чемпионская гонка в Бельгии. Брюгге догнал Андерлехт. Как дела у Соболя?

Вечером 28 апреля состоялись матчи 6-го тура 2-го раунда чемпионата Бельгии.

Топ-шестерка определяет обладателей медалей и разыгрывает путевки в еврокубки.

У Генка украинский защитник Эдуард Соболь весь матч против Брюгге (0:3) оставался в резерве.

Брюгге и Андерлехт продолжают гонку за золото. Брюгге догнал главного конкурента, который потерял два важных очка: Серкль Брюгге и Андерлехт разошлись миром (1:1).

В топ-3 – невероятная борьба: Брюгге и Андерлехт набрали по 42 очка, Юнион Сен-Жилуаз имеет 41 пункт.

Чемпионат Бельгии. 2-й раунд

6-й тур, 28 апреля

Генк – Брюгге – 0:3

Голы: Саббе, 38, Ветлесен, 67, Тиаго, 71

Серкль Брюгге – Андерлехт – 1:1

Голы: Даланд, 51 – Струйкенс, 11

Юнион Сен-Жилуаз – Антверпен – 4:1

Голы: Нильссон, 37, Макаллистер, 39, Пуэртас, 54, 90+3 – Янссен, 17

Турнирная таблица