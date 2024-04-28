Чемпионская гонка в Бельгии. Брюгге догнал Андерлехт. Как дела у Соболя?
Вечером 28 апреля состоялись матчи 6-го тура 2-го раунда чемпионата Бельгии
Вечером 28 апреля состоялись матчи 6-го тура 2-го раунда чемпионата Бельгии.
Топ-шестерка определяет обладателей медалей и разыгрывает путевки в еврокубки.
У Генка украинский защитник Эдуард Соболь весь матч против Брюгге (0:3) оставался в резерве.
Брюгге и Андерлехт продолжают гонку за золото. Брюгге догнал главного конкурента, который потерял два важных очка: Серкль Брюгге и Андерлехт разошлись миром (1:1).
В топ-3 – невероятная борьба: Брюгге и Андерлехт набрали по 42 очка, Юнион Сен-Жилуаз имеет 41 пункт.
Чемпионат Бельгии. 2-й раунд
6-й тур, 28 апреля
Генк – Брюгге – 0:3
Голы: Саббе, 38, Ветлесен, 67, Тиаго, 71
Серкль Брюгге – Андерлехт – 1:1
Голы: Даланд, 51 – Струйкенс, 11
Юнион Сен-Жилуаз – Антверпен – 4:1
Голы: Нильссон, 37, Макаллистер, 39, Пуэртас, 54, 90+3 – Янссен, 17
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Брюгге
|6
|5
|1
|0
|16 - 3
|42
|2
|Андерлехт
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|42
|3
|Юнион Сент-Жилуаз
|6
|2
|0
|4
|11 - 9
|41
|4
|Генк
|6
|3
|1
|2
|5 - 9
|34
|5
|Серкль Брюгге
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|30
|6
|Антверпен
|6
|1
|0
|5
|2 - 12
|29
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