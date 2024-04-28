Вестерло проиграл Генту в матче-триллере. Сидорчук провел весь поединок
Состоялся очередной тур во второй шестерке чемпионата Бельгии
Вечером 27 апреля состоялись матчи 6-го тура второго раунда чемпионата Бельгии в пульке за 7–12 места.
Вестерло на выезде в результативном матче уступил Генту (2:3). Украинский хавбек Сергей Сидорчук провел с капитанской повязкой у гостей весь матч.
В борьбе за выход в плей-офф за путевку Лигу конференций лидирует Гент, набравший 39 очков.
Турнирное положение: Гент (39), Мехелен (33), Сент-Трюйден (28), Левен (23), Стандард (22), Вестерло (17).
Чемпионат Бельгии. За 7–12 места
Второй раунд. 6-й тур, 27 апреля
Гент – Вестерло – 3:2
Голы: Гендельман, 19, Фернандес-Пардо, 21, Де Сарт, 64 – Стассин, 2, Гауторп Мадсен, 34
Мехелен – Ауд-Хеверле Левен – 3:0
Голы: Схофс, 47, Бассетте, 58, Мрабти, 90+2 (пен)
Стандард – Сент-Трюйден – 1:1
Гол: Панзо, 63 – Огава, 13
Турнирная таблица
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