Довбик мог покинуть Днепр и оказаться в неожиданном клубе из Британии

Украинский журналист Игорь Цыганык заявил, что 26-летний украинский форвард Артем Довбик, который сейчас выступает за испанскую «Жирону», во время выступлений за «Днепр» заинтересовал шотландский «Селтик»:

«В свое время Довбик мог оказаться в Селтике. Это было еще во время его пребывания в Днепре.

Он когда только засветился, то о нем тогдашний главный тренер днепрян Дмитрий Михайленко сказал, что это футболист, имеющий модельные характеристики Криштиану Роналду.

Когда Артём забил первый гол, обыграл, пробил в ближний угол – очень классный мяч – тогда все о нем заговорили, а Шевченко его и Дениса Баланюка вызвал в сборную.

И тогда был интерес, совершенно предметный к Артему. Что не сложилось? Я уже не буду разбираться, вспоминать, но была серьезная заинтересованность. Шевченко дал очень хорошую характеристику Довбику после того, как об Артеме у него спросил владелец Селтика», – сказал Цыганык.

В 2018 году Довбик покинул «Днепр» и перебрался в «Мидтьюлланд» из Дании. Вернулся в УПЛ Артем только в 2020 году в состав «Днепра-1».

Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет приобрести Довбика из «Жироны» на замену Левандовскому.