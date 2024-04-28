Кто выиграл дерби? Определена финальная пара женской Лиги чемпионов
В решающем матче 25 мая в Бильбао сыграют Барселона и Лион
В женской Лиге чемпионов вечером 28 апреля определился второй финалист.
Лион дважды стал победителем французского дерби против ПСЖ (первая игра – 3:2 дома, ответный матч – 2:1 на выезде).
Днем ранее испанская Барселона в упорной битве обыграла английский Челси (0:1 дома, 2:0 на выезде).
Финал между Барселоной и Лионом запланирован на 25 мая в испанском Бильбао.
Лига чемпионов по футболу среди женщин
1/2 финала, ответные матчи
- 27 апреля. Челси (Англия) – Барселона (Испания) – 0:2 (первый матч – 1:0)
Голы: Бонмати, 25, Рольфо, 75 (пен)
- 28 апреля. ПСЖ (Франция) – Лион (Франция) – 1:2 (первый матч – 2:3)
Голы: Чавинга, 41 – Баша, 3, Дюморней, 81
Результаты 1/2 финала
Финал. 25 мая
- Барселона (Испания) – Лион (Франция)
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