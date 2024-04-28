Кто выиграл дерби? Определена финальная пара женской Лиги чемпионов

​В женской Лиге чемпионов вечером 28 апреля определился второй финалист.

Лион дважды стал победителем французского дерби против ПСЖ (первая игра – 3:2 дома, ответный матч – 2:1 на выезде).

Днем ранее испанская Барселона в упорной битве обыграла английский Челси (0:1 дома, 2:0 на выезде).

Финал между Барселоной и Лионом запланирован на 25 мая в испанском Бильбао.

Лига чемпионов по футболу среди женщин

1/2 финала, ответные матчи

27 апреля. Челси (Англия) – Барселона (Испания) – 0:2 (первый матч – 1:0)

Голы: Бонмати, 25, Рольфо, 75 (пен)

28 апреля. ПСЖ (Франция) – Лион (Франция) – 1:2 (первый матч – 2:3)

Голы: Чавинга, 41 – Баша, 3, Дюморней, 81

Результаты 1/2 финала

Финал. 25 мая

Барселона (Испания) – Лион (Франция)

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