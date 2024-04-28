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Лига чемпионов
28 апреля 2024, 20:17 | Обновлено 28 апреля 2024, 21:02
656
0

Кто выиграл дерби? Определена финальная пара женской Лиги чемпионов

В решающем матче 25 мая в Бильбао сыграют Барселона и Лион

28 апреля 2024, 20:17 | Обновлено 28 апреля 2024, 21:02
656
0
Кто выиграл дерби? Определена финальная пара женской Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

​В женской Лиге чемпионов вечером 28 апреля определился второй финалист.

Лион дважды стал победителем французского дерби против ПСЖ (первая игра – 3:2 дома, ответный матч – 2:1 на выезде).

Днем ранее испанская Барселона в упорной битве обыграла английский Челси (0:1 дома, 2:0 на выезде).

Финал между Барселоной и Лионом запланирован на 25 мая в испанском Бильбао.

Лига чемпионов по футболу среди женщин

1/2 финала, ответные матчи

  • 27 апреля. Челси (Англия) – Барселона (Испания) – 0:2 (первый матч – 1:0)

Голы: Бонмати, 25, Рольфо, 75 (пен)

  • 28 апреля. ПСЖ (Франция) – Лион (Франция) – 1:2 (первый матч – 2:3)

Голы: Чавинга, 41 – Баша, 3, Дюморней, 81

Результаты 1/2 финала

Финал. 25 мая

  • Барселона (Испания) – Лион (Франция)

Сетка плей-офф

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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