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Лига чемпионов
28 апреля 2024, 16:17 | Обновлено 28 апреля 2024, 16:21
415
0

Женская ЛЧ. Челси и Барселона в упорной битве определили первого финалиста

Каталонская команда взяла реванш за поражение в первом полуфинальном матче

28 апреля 2024, 16:17 | Обновлено 28 апреля 2024, 16:21
415
0
Женская ЛЧ. Челси и Барселона в упорной битве определили первого финалиста
Getty Images/Global Images Ukraine

В женской Лиге чемпионов вечером 27 апреля английский Челси и испанская Барселона в упорной битве определили первого финалиста.

Каталонская команда взяла реванш за поражение в первом полуфинальном матче. Если в первой игре в Испании выиграла команда Челси (1:0), то ответный матч закончился в пользу Барселоны (2:0). Голы забили Айтана Бонмати и Фридолина Рольфо.

Соперником Барселоны в финале станет победитель французского дерби между ПСЖ и Лионом (первая игра – 2:3, ответный матч – 28 апреля в 17:00). Финал запланирован на 25 мая в испанском Бильбао.

Лига чемпионов по футболу среди женщин

1/2 финала, ответные матчи

27 апреля. Челси (Англия) – Барселона (Испания) – 0:2 (первый матч – 1:0)

Голы: Бонмати, 25, Рольфо, 75 (пен)

28 апреля. ПСЖ (Франция) – Лион (Франция) (первый матч – 2:3)

Результаты 1/2 финала

Сетка плей-офф

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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