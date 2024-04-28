Женская ЛЧ. Челси и Барселона в упорной битве определили первого финалиста
Каталонская команда взяла реванш за поражение в первом полуфинальном матче
В женской Лиге чемпионов вечером 27 апреля английский Челси и испанская Барселона в упорной битве определили первого финалиста.
Каталонская команда взяла реванш за поражение в первом полуфинальном матче. Если в первой игре в Испании выиграла команда Челси (1:0), то ответный матч закончился в пользу Барселоны (2:0). Голы забили Айтана Бонмати и Фридолина Рольфо.
Соперником Барселоны в финале станет победитель французского дерби между ПСЖ и Лионом (первая игра – 2:3, ответный матч – 28 апреля в 17:00). Финал запланирован на 25 мая в испанском Бильбао.
Лига чемпионов по футболу среди женщин
1/2 финала, ответные матчи
27 апреля. Челси (Англия) – Барселона (Испания) – 0:2 (первый матч – 1:0)
Голы: Бонмати, 25, Рольфо, 75 (пен)
28 апреля. ПСЖ (Франция) – Лион (Франция) (первый матч – 2:3)
Результаты 1/2 финала
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