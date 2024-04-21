Женская ЛЧ. Барселона проиграла Челси, Лион сделал суперкамбэк с ПСЖ

Вечером 20 апреля состоялись первые матчи 1/2 финала женской Лиги чемпионов по футболу.

Испанская Барселона дома проиграла английскому Челси (0:1), пропустив гол на 40-й минуте.

Во французском дерби Лион, уступая 0:2 столичному ПСЖ, провел 3 мяча в последние 10 минут и выиграл со счетом 3:2.

Ответные полуфинальные матчи пройдут 27/28 апреля. Финал запланирован на 25 мая в испанском Бильбао.

Женская Лига чемпионов

1/2 финала, первые матчи, 20 апреля

Барселона (Испания) – Челси (Англия) – 0:1

Гол: Катберт, 40

Лион (Франция) – ПСЖ (Франция) – 3:2

Голы: Диани, 80, Дюморнай, 85, Мажри, 86 – Катото, 44, 48

Результаты 1/2 финала

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