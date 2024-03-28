Барселона и ПСЖ. Определены полуфинальные пары женской Лиги чемпионов
В полуфинальных матчах встретятся: Барселона – Челси, Лион – ПСЖ
Вечером 28 марта состоялись ответные матчи 1/4 финала женской Лиги чемпионов.
Испанская Барселона второй раз обыграла норвежский Бранн (2:1, 3:1), а французский ПСЖ снова взял верх над шведской командой Хеккен (2:1, 3:0).
Днем ранее французский Лион и английский Челси уверенно преодолели четвертьфинальный барьер.
В полуфинальных противостояниях встретятся: Барселона – Челси, Лион – ПСЖ.
Полуфиналы пройдут 20/21 и 27/28 апреля. Финал запланирован на 25 мая в испанском Бильбао.
Женская Лига чемпионов
1/4 финала, ответные матчи, 28 марта
Барселона (Испания) – Бранн (Норвегия) – 3:1 (первая игра – 2:1)
Голы: Бонмати, 24, Рольфо, 56, Гихарро, 88 – Свендхейм, 70
ПСЖ (Франция) – Хеккен (Швеция) – 3:0 (первая игра – 2:1)
Голы: Чавинга, 27, Альберт, 70, Катото, 74
Результаты 1/4 финала
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