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Лига чемпионов
28 марта 2024, 23:59 | Обновлено 29 марта 2024, 00:17
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Барселона и ПСЖ. Определены полуфинальные пары женской Лиги чемпионов

В полуфинальных матчах встретятся: Барселона – Челси, Лион – ПСЖ

28 марта 2024, 23:59 | Обновлено 29 марта 2024, 00:17
56
0
Барселона и ПСЖ. Определены полуфинальные пары женской Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 28 марта состоялись ответные матчи 1/4 финала женской Лиги чемпионов.

Испанская Барселона второй раз обыграла норвежский Бранн (2:1, 3:1), а французский ПСЖ снова взял верх над шведской командой Хеккен (2:1, 3:0).

Днем ранее французский Лион и английский Челси уверенно преодолели четвертьфинальный барьер.

В полуфинальных противостояниях встретятся: Барселона – Челси, Лион – ПСЖ.

Полуфиналы пройдут 20/21 и 27/28 апреля. Финал запланирован на 25 мая в испанском Бильбао.

Женская Лига чемпионов

1/4 финала, ответные матчи, 28 марта

Барселона (Испания) – Бранн (Норвегия) – 3:1 (первая игра – 2:1)

Голы: Бонмати, 24, Рольфо, 56, Гихарро, 88 – Свендхейм, 70

ПСЖ (Франция) – Хеккен (Швеция) – 3:0 (первая игра – 2:1)

Голы: Чавинга, 27, Альберт, 70, Катото, 74

Результаты 1/4 финала

Сетка плей-офф

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Лига чемпионов по футболу среди женщин Барселона Бенфика Бранн Аякс Хеккен ПСЖ Челси Лион
Источник Sport.ua
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