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Лига чемпионов
27 марта 2024, 23:59 | Обновлено 28 марта 2024, 00:15
94
0

Лион и Челси вышли в полуфиналы женской Лиги чемпионов

Бенфика и Аякс завершили выступления на стадии четвертьфинала

27 марта 2024, 23:59 | Обновлено 28 марта 2024, 00:15
94
0
Лион и Челси вышли в полуфиналы женской Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 27 марта состоялись ответные матчи 1/4 финала женской Лиги чемпионов.

Французский Лион и английский Челси, имея гандикап после первой игры, уверенно вышли в полуфиналы женской ЛЧ.

Португальская Бенфика и нидерландский Аякс завершили выступления на стадии четвертьфиналов.

Еще в двух парах ответные матчи стадии 1/4 финала состоятся 28 марта: Барселона – Бранн (первая игра – 2:1), ПСЖ – Хеккен (первая игра – 2:1)

Полуфиналы пройдут 20/21 и 27/28 апреля. Финал запланирован на 25 мая в испанском Бильбао.

Женская Лига чемпионов

1/4 финала, ответные матчи, 27 марта

Лион (Франция) – Бенфика (Португалия) – 4:1 (первая игра – 2:1)

Голы: Каскарино, 43, 51, Диани, 90+1, 90+6 – Алиду д'Анжу, 45

Челси (Англия) – Аякс (Нидерланды) – 1:1 (первая игра – 3:0)

Голы: Рамирес, 33 – Грант, 65

Результаты 1/4 финала

Сетка плей-офф

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Источник Sport.ua
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