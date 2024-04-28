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WTA
28 апреля 2024, 17:50 | Обновлено 28 апреля 2024, 18:11
299
0

Коко Гофф прокомментировала победу над Ястремской в Мадриде

Третья ракетка мира немного растерялась, когда Даяна начала попадать в корт

28 апреля 2024, 17:50 | Обновлено 28 апреля 2024, 18:11
299
0
Коко Гофф прокомментировала победу над Ястремской в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гофф

Третья ракетка мира Коко Гофф прокомментировала победу в матче против Даяны Ястремской в третьем круге турнира WTA 1000 в Мадриде – 6:4, 6:1.

«Да, я довольна тем, как сыграла. Конечно, хотелось бы завершить первую партию раньше, но я довольна тем, что смогла собраться с силами. А во втором сете все уже пошло как по маслу. Честно говоря, было тяжело играть. В начале она много ошибалась, поэтому, когда она стала забивать мячи, было очень трудно поймать ритм. Так что я пыталась найти разницу между тем, когда нужно быть агрессивной, а когда просто, так сказать, не допускать ошибок.

Что я думаю о следующем матче против Мэдисон Киз? Думаю, она очень хорошо играет на грунте и отлично подает. Я играла с ней несколько раз, и, знаете, каждый раз, когда я с ней играю, она демонстрирует отличный теннис. Так что я не жду легкого матча, но думаю, если я смогу и дальше улучшаться с каждым матчем, то он может быть хорошим для меня», – сказала Коко.

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Владимир Клепач Источник: Большой теннис Украины
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