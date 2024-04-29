Звезда Баварии назвал пятерку лучших баскетболистов в истории НБА

Звездный полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала назвал пятерку лучших баскетболистов в истории Национальной баскетбольной ассоциации.

«Из разыгрывающих я бы выбрал Стефена Карри, я не видел игру Мэджика Джонсона, в нынешнюю эпоху нужны игроки, имеющие замечательный бросок. В топ-5 я, конечно, включу Леброна Джеймса и Майкла Джордана. Хочу также назвать Кевина Дюранта и Шакила О'Нила.

В моей пятерке лучших баскетболистов НБА есть два великих снайпера, доминирующий центровой и Джордан с Леброном», – сказал Мусиала.

Ранее Мусиала рассказал, как Месси «прокинул» его с футболкой.