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  4. Звезда Баварии назвал пятерку лучших баскетболистов в истории НБА
НБА
29 апреля 2024, 06:02 |
377
0

Звезда Баварии назвал пятерку лучших баскетболистов в истории НБА

Джамал Мусиала рассказал, кого считает лучшими

29 апреля 2024, 06:02 |
377
0
Звезда Баварии назвал пятерку лучших баскетболистов в истории НБА
Getty Images/Global Images Ukraine. Джамал Мусиала

Звездный полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала назвал пятерку лучших баскетболистов в истории Национальной баскетбольной ассоциации.

«Из разыгрывающих я бы выбрал Стефена Карри, я не видел игру Мэджика Джонсона, в нынешнюю эпоху нужны игроки, имеющие замечательный бросок. В топ-5 я, конечно, включу Леброна Джеймса и Майкла Джордана. Хочу также назвать Кевина Дюранта и Шакила О'Нила.

В моей пятерке лучших баскетболистов НБА есть два великих снайпера, доминирующий центровой и Джордан с Леброном», – сказал Мусиала.

Ранее Мусиала рассказал, как Месси «прокинул» его с футболкой.

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Джамал Мусиала Шакил О'Нил Стефен Карри Мэджик Джонсон Леброн Джеймс Майкл Джордан НБА Бавария
Дмитро Олійник Источник: YouTube
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