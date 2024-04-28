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  4. Заря впервые c сезона 2013/14 не сыграет в еврокубках
Украина. Премьер лига
28 апреля 2024, 15:49 |
496
0

Заря впервые c сезона 2013/14 не сыграет в еврокубках

Прервалась 10-летняя серия выступления луганчан на евроарене

28 апреля 2024, 15:49 |
496
0
Заря впервые c сезона 2013/14 не сыграет в еврокубках
ФК Заря Луганск

Луганская «Заря» не смогла обыграть «Оболонь» в матче 26-го тура УПЛ и лишилась теоретических шансов подняться выше шестого места в турнирной таблице. Это означает, что «черно-белые» в следующем сезоне не сыграют в еврокубках.

Отметим, что предыдущие 10 сезонов «Заря» представляла Украину на евроарене. В сезонах 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 2021-22- в Лиге Европы УЕФА; в сезонах 2021-22, 2022-23 – в Лиге конференций. Лучшее достижение – групповой раунд ЛЕ.

В целом луганчане во времена независимой Украины сыграли 48 матче й еврокубках, одержали 15 побед при 10 ничейных исходах и 23 поражения. Статистика забитых и пропущенных 52-73. Лучший бомбардир – Руслан Малиновский (6 голов).

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Заря Луганск Лига Европы Лига конференций чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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