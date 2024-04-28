Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Целую игру против Днепра-1 мы терпели»

Полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский прокомментировал победу 2:1 над «Днепром-1» в 26-м туре УПЛ:

– Первый тайм «Динамо» провело слабее второго, но после перерыва удалось исправить ситуацию. Какие эмоции?

– Я бы не сказал, что первый тайм был слабее в нашем исполнении. Просто особо моментов не было и пропустили гол. В перерыве скорректировали наши действия, учли ошибки, и намного лучше все давалось.

– Какой разговор был в перерыве? На публику выносить то, что было в раздевалке, не будете?

– Да в принципе абсолютно нормальный разговор был. Просто как в атаке, так и в обороне мы несколько неправильно занимали позиции. Нам подсказали, как нужно действовать, и уже стало получаться.

– Сегодня забил Владислав Кабаев, который в последнее время и отмечается сам, и голевые передачи раздает. Как бы оценили его игру?

– Я не эксперт. Я смотрю на свою игру и игру команды, а индивидуально кого-то оценивать не могу.

– Вы вернулись после травмы, сыграли несколько матчей. Насколько вернулись те физические кондиции, которые должны быть?

– Физически в принципе уже чувствую себя намного лучше. Но все равно пропустил очень много. Такого в моей карьере еще не было, чтобы по ходу чемпионата я настолько надолго, более полутора месяцев, выбывал из игры. Поэтому тяжело в первую очередь в игровом плане сейчас.

– После гола на последних минутах вся команда прибежала к угловому флажку, чтобы отпраздновать. Это был всплеск эмоций?

– На последних минутах всегда забивать очень эмоционально и гораздо громче празднования в раздевалке после поздних голов, благодаря которым еще и вырывается победа. Поэтому эти эмоции были спонтанными. Всю игру мы, можно сказать, терпели, дождались этого момента и забили.