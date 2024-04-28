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  4. ВИДЕО. Как Ястремская проиграла 3-й ракетке мира в Мадриде
WTA
28 апреля 2024, 14:42 |
166
0

ВИДЕО. Как Ястремская проиграла 3-й ракетке мира в Мадриде

Даяна уступила Коко Гофф

28 апреля 2024, 14:42 |
166
0
ВИДЕО. Как Ястремская проиграла 3-й ракетке мира в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская завершила выступления на турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания).

В матче 3-го раунда украинка уступила третьей ракетке мира Коко Гофф – 4:6, 1:6.

Матч продолжался 1 час и 17 минут, теннисистки впервые сыграли между собой.

В следующем раунде Гофф сразится с американкой Мэдисон Киз (№20 WTA).

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WTA Мадрид Даяна Ястремская Коко Гофф видео
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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