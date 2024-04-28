WTA28 апреля 2024, 14:42 |
166
0
ВИДЕО. Как Ястремская проиграла 3-й ракетке мира в Мадриде
Даяна уступила Коко Гофф
28 апреля 2024, 14:42 |
166
0
Украинская теннисистка Даяна Ястремская завершила выступления на турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания).
В матче 3-го раунда украинка уступила третьей ракетке мира Коко Гофф – 4:6, 1:6.
Матч продолжался 1 час и 17 минут, теннисистки впервые сыграли между собой.
В следующем раунде Гофф сразится с американкой Мэдисон Киз (№20 WTA).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 27 апреля 2024, 15:59 2
Карпаты возвращаются в элитный дивизион Украины!
Футбол | 27 апреля 2024, 20:57 9
Артем Довбик летом может стать игроком «Барселоны»
Футбол | 28.04.2024, 13:27
Теннис | 27.04.2024, 19:31
Футбол | 27.04.2024, 17:45
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
27.04.2024, 01:00 2
26.04.2024, 10:00 7
27.04.2024, 15:10 4
26.04.2024, 17:21 47
27.04.2024, 07:55
27.04.2024, 00:59 9
26.04.2024, 21:16 25