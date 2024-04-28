Тарас МИХАВКО: «В первом тайме не могли найти свою игру»

Защитник «Динамо» Тарас Михавко поделился впечатлениями от матча 26-го тура УПЛ против «Днепра-1» (победа 2:1):

— Мы хотели выиграть. Тяжелая игра, пауза на тревогу, но мы знали, чего хотим и достигли положительного результата. Очень тяжелая игра, жаркая погода, но выиграли, поэтому все рады.

— Что произошло в эпизоде с пропущенным голом? Было недоразумение с Поповым?

— Да, немного не разобрались. Я думал, что он выпускает мяч, поэтому выключился из эпизода. А нападающий зацепился. Будем работать на тренировках, чтобы в дальнейшем не допускать подобных ошибок. Конечно, обидно, но главное, что выиграли. Поэтому все хорошо.

— Насколько тяжело играть против Гуцуляка, одного из лидеров «Днепра-1», в индивидуальном плане?

— Хороший квалифицированный нападающий, вызывается в сборную Украины. Против таких нападающих всегда тяжело играть. Но надо привыкать.

— Что «Динамо» не удавалось в первом тайме? Почему игра открылась в плане атаки и голевых моментов после перерыва?

— Почему-то в первом тайме не могли никак найти свою игру, но на второй настроились, поскольку проигрывали, все были заряжены, хотели только победы, и в итоге добились положительного результата.

— Эмоции бушевали после второго забитого мяча. Насколько полегчало после того, как забил Ванат?

— Конечно, все были рады, поскольку эта победа очень важна для нас, поскольку продолжаем бороться за чемпионство. Поэтому и столько эмоций было.