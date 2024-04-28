Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тарас МИХАВКО: «В первом тайме не могли найти свою игру»
Украина. Премьер лига
28 апреля 2024, 13:59 |
70
0

Тарас МИХАВКО: «В первом тайме не могли найти свою игру»

Защитник «Динамо» – о победе над «Днепром-1»

28 апреля 2024, 13:59 |
70
0
Тарас МИХАВКО: «В первом тайме не могли найти свою игру»
ФК Динамо. Тарас Михавко

Защитник «Динамо» Тарас Михавко поделился впечатлениями от матча 26-го тура УПЛ против «Днепра-1» (победа 2:1):

— Мы хотели выиграть. Тяжелая игра, пауза на тревогу, но мы знали, чего хотим и достигли положительного результата. Очень тяжелая игра, жаркая погода, но выиграли, поэтому все рады.

— Что произошло в эпизоде с пропущенным голом? Было недоразумение с Поповым?
— Да, немного не разобрались. Я думал, что он выпускает мяч, поэтому выключился из эпизода. А нападающий зацепился. Будем работать на тренировках, чтобы в дальнейшем не допускать подобных ошибок. Конечно, обидно, но главное, что выиграли. Поэтому все хорошо.

— Насколько тяжело играть против Гуцуляка, одного из лидеров «Днепра-1», в индивидуальном плане?
— Хороший квалифицированный нападающий, вызывается в сборную Украины. Против таких нападающих всегда тяжело играть. Но надо привыкать.

— Что «Динамо» не удавалось в первом тайме? Почему игра открылась в плане атаки и голевых моментов после перерыва?
— Почему-то в первом тайме не могли никак найти свою игру, но на второй настроились, поскольку проигрывали, все были заряжены, хотели только победы, и в итоге добились положительного результата.

— Эмоции бушевали после второго забитого мяча. Насколько полегчало после того, как забил Ванат?
— Конечно, все были рады, поскольку эта победа очень важна для нас, поскольку продолжаем бороться за чемпионство. Поэтому и столько эмоций было.

По теме:
Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Целую игру против Днепра-1 мы терпели»
Дмитрий НЕМЧАНИНОВ: «Договорные матчи – опухоль украинского футбола»
Андрей ПОНЕДЕЛЬНИК: «Надо в каждом матче набирать максимум очков»
Тарас Михавко Динамо Киев Днепр-1 Днепр-1 - Динамо Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Дидух Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Слот будет тренировать Ливерпуль? Что об этом известно прямо сейчас
Футбол | 28 апреля 2024, 09:06 3
Слот будет тренировать Ливерпуль? Что об этом известно прямо сейчас
Слот будет тренировать Ливерпуль? Что об этом известно прямо сейчас

Похоже, «красные» нашли преемника для Юргена Клоппа…

Ноттингем Форест – Манчестер Сити. Прогноз, анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 28 апреля 2024, 13:18 0
Ноттингем Форест – Манчестер Сити. Прогноз, анонс на матч чемпионата Англии
Ноттингем Форест – Манчестер Сити. Прогноз, анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 28 апреля в 18:30 по Киеву

Стало известно, что Анчелотти сказал Кепе после матча с Реал Сосьедад
Футбол | 27.04.2024, 20:41
Стало известно, что Анчелотти сказал Кепе после матча с Реал Сосьедад
Стало известно, что Анчелотти сказал Кепе после матча с Реал Сосьедад
Слезы Бондаренко, девятый гол Сикана. Шахтер победил ЛНЗ
Футбол | 27.04.2024, 17:25
Слезы Бондаренко, девятый гол Сикана. Шахтер победил ЛНЗ
Слезы Бондаренко, девятый гол Сикана. Шахтер победил ЛНЗ
У кого 8.3? Стала известна оценка Мудрика за камбэк в матче с Астон Виллой
Футбол | 28.04.2024, 00:55
У кого 8.3? Стала известна оценка Мудрика за камбэк в матче с Астон Виллой
У кого 8.3? Стала известна оценка Мудрика за камбэк в матче с Астон Виллой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Новый претендент на Лунина. Легендарный клуб хочет подписать украинца
Новый претендент на Лунина. Легендарный клуб хочет подписать украинца
26.04.2024, 08:01 8
Футбол
ФОТО. Редкое зрелище! Лунин поздравил вундеркинда Реала после матча Ла Лиги
ФОТО. Редкое зрелище! Лунин поздравил вундеркинда Реала после матча Ла Лиги
27.04.2024, 08:01 3
Футбол
Стал известен первый клуб, который вышел из Чемпионшипа в АПЛ 2024/25
Стал известен первый клуб, который вышел из Чемпионшипа в АПЛ 2024/25
27.04.2024, 01:00 2
Футбол
Реал отказался выполнять важное пожелание Лунина. Андрей покинет клуб?
Реал отказался выполнять важное пожелание Лунина. Андрей покинет клуб?
27.04.2024, 09:42 17
Футбол
Определены полуфиналисты Кубка Азии U-23. Кто попадет для Украины на ОИ?
Определены полуфиналисты Кубка Азии U-23. Кто попадет для Украины на ОИ?
27.04.2024, 07:55
Футбол
Минус три украинки. Известны участницы третьего раунда в Мадриде
Минус три украинки. Известны участницы третьего раунда в Мадриде
27.04.2024, 01:39 3
Теннис
Лунин с агентом разозлились на Анчелотти. Стали известны причины
Лунин с агентом разозлились на Анчелотти. Стали известны причины
27.04.2024, 00:59 9
Футбол
Лас-Пальмас – Жирона – 0:2. Как Довбик забил 19-й гол в Ла Лиге. Видеообзор
Лас-Пальмас – Жирона – 0:2. Как Довбик забил 19-й гол в Ла Лиге. Видеообзор
27.04.2024, 17:45 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем