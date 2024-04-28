Звезда чемпионата Нидерландов может заменить Жиру в Милане

«Милан» нашел замену Оливье Жиру в чемпионате Нидерландов. По информации итальянского журналиста Даниэле Лонго, речь идет о форварде «Фейенорда» Сантьяго Хименесе.

Представители «Милана» уже встречались с руководством «Фейенорда» и обсуждали возможный трансфер игрока. За 23-летнего мексиканца придется выложить примерно 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Хименеса 21 гол и 5 ассистов в 29 матчах чемпионата Нидерландов за «Фейенорд».

Ранее сообщалось о том, что в следующем сезоне «Милан» возглавит Хулен Лопетеги.