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Италия
28 апреля 2024, 13:17 |
409
1

Звезда чемпионата Нидерландов может заменить Жиру в Милане

«Россонери» нацелились на Сантьяго Хименеса из «Фейенорда»

28 апреля 2024, 13:17 |
409
1
Звезда чемпионата Нидерландов может заменить Жиру в Милане
Getty Images/Global Images Ukraine. Сантьяго Хименес

«Милан» нашел замену Оливье Жиру в чемпионате Нидерландов. По информации итальянского журналиста Даниэле Лонго, речь идет о форварде «Фейенорда» Сантьяго Хименесе.

Представители «Милана» уже встречались с руководством «Фейенорда» и обсуждали возможный трансфер игрока. За 23-летнего мексиканца придется выложить примерно 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Хименеса 21 гол и 5 ассистов в 29 матчах чемпионата Нидерландов за «Фейенорд».

Ранее сообщалось о том, что в следующем сезоне «Милан» возглавит Хулен Лопетеги.

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Сантьяго Хименес Милан Фейеноорд трансферы трансферы Серии A
Олег Дидух Источник: Calciomercato
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Gargantua
а что, из Англии покупателей нет?
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