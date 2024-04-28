Италия28 апреля 2024, 13:17 |
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Звезда чемпионата Нидерландов может заменить Жиру в Милане
«Россонери» нацелились на Сантьяго Хименеса из «Фейенорда»
28 апреля 2024, 13:17 |
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«Милан» нашел замену Оливье Жиру в чемпионате Нидерландов. По информации итальянского журналиста Даниэле Лонго, речь идет о форварде «Фейенорда» Сантьяго Хименесе.
Представители «Милана» уже встречались с руководством «Фейенорда» и обсуждали возможный трансфер игрока. За 23-летнего мексиканца придется выложить примерно 50 миллионов евро.
В нынешнем сезоне на счету Хименеса 21 гол и 5 ассистов в 29 матчах чемпионата Нидерландов за «Фейенорд».
Ранее сообщалось о том, что в следующем сезоне «Милан» возглавит Хулен Лопетеги.
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