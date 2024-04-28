Тренер Фиорентины может заменить Мотту в Болонье

«Болонья» нашла замену своему главному тренеру Тиаго Мотте, который, скорее всего, покинет клуб в конце сезона и возглавит «Ювентус». По информации журналиста Маттео Моретто, команду возглавит нынешний главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно.

Ранее интерес к нему проявлял «Наполи». Однако неаполитанский клуб, похоже, сделал выбор в пользу Антонио Конте.

На данный момент «Болонья» идет четвертой в турнирной таблице Серии А, имея очень высокие шансы сыграть в следующем сезоне в Лиге чемпионов.