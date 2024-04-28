Тренер Фиорентины может заменить Мотту в Болонье
Винченцо Итальяно покинет Флоренцию в конце сезона
«Болонья» нашла замену своему главному тренеру Тиаго Мотте, который, скорее всего, покинет клуб в конце сезона и возглавит «Ювентус». По информации журналиста Маттео Моретто, команду возглавит нынешний главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно.
Ранее интерес к нему проявлял «Наполи». Однако неаполитанский клуб, похоже, сделал выбор в пользу Антонио Конте.
На данный момент «Болонья» идет четвертой в турнирной таблице Серии А, имея очень высокие шансы сыграть в следующем сезоне в Лиге чемпионов.
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