ТАЛЛЕС: «В перерыве произошел серьезный разговор»

Нападающий львовского «Руха» Таллес прокомментировал победу над ровенским «Вересом» (3:1) в матче 26-го тура УПЛ:

«В первом тайме игра нам не удавалась и мы действовали немного неуверенно. Впрочем, в перерыве состоялся серьезный разговор в раздевалке и команда поняла, что нужно изменить. «Рух» вышел с другим настроением на второй тайм и нам сразу удалось забить голы и исправить ситуацию.

Я ждал своего момента, ведь знал, что будет возможность пробить по воротам. Карабин прекрасно сыграл в том эпизоде, он – молодец! Ярослав отобрал мяч у соперника, поборолся до конца и отдал хороший голевой пас, а мне уже удалось попасть в «девятку».

Игроки «Руха» понимают, что мы представляем Львов и хотим получать положительный результат для наших болельщиков. Замечательно, что нам удалось победить в День города и подарили яркие эмоции зрителям».