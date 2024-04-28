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Украина. Премьер лига
28 апреля 2024, 12:10 |
131
0

Заря – Оболонь. Стали известны стартовые составы

Команды сыграют в 26-м туре УПЛ

28 апреля 2024, 12:10 |
131
0
Заря – Оболонь. Стали известны стартовые составы
ФК Заря

Сегодня, 28 апреля луганская «Заря» на стадионе «Левый берег» в Киевской области в матче 26-го тура УПЛ примет «Оболонь». Начало матча – в 13:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Заря»: Турбаевский, Джордан, Батагов, Вантух, Бутко, Хахлев, Яцык, Башич, Кирюханцев, Герреро, Антюх

«Оболонь»: Федоривский, Осман, Дубко, Карась, Лукьянчук, Грисьо, Мороз, Черненко, Чернов, Тарануха, Краснопир

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Заря Луганск Оболонь Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу стартовые составы
Олег Дидух Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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