Украина. Премьер лига28 апреля 2024, 12:10 |
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Заря – Оболонь. Стали известны стартовые составы
Команды сыграют в 26-м туре УПЛ
28 апреля 2024, 12:10 |
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Сегодня, 28 апреля луганская «Заря» на стадионе «Левый берег» в Киевской области в матче 26-го тура УПЛ примет «Оболонь». Начало матча – в 13:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Заря»: Турбаевский, Джордан, Батагов, Вантух, Бутко, Хахлев, Яцык, Башич, Кирюханцев, Герреро, Антюх
«Оболонь»: Федоривский, Осман, Дубко, Карась, Лукьянчук, Грисьо, Мороз, Черненко, Чернов, Тарануха, Краснопир
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