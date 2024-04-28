Заря – Оболонь. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 28 апреля луганская «Заря» на стадионе «Левый берег» в Киевской области в матче 26-го тура УПЛ примет «Оболонь». Начало матча – в 13:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Заря»: Турбаевский, Джордан, Батагов, Вантух, Бутко, Хахлев, Яцык, Башич, Кирюханцев, Герреро, Антюх

«Оболонь»: Федоривский, Осман, Дубко, Карась, Лукьянчук, Грисьо, Мороз, Черненко, Чернов, Тарануха, Краснопир