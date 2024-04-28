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  4. Максим ЛУНЕВ: «Мы все переживаем за результат»
Украина. Премьер лига
28 апреля 2024, 11:44 |
164
0

Максим ЛУНЕВ: «Мы все переживаем за результат»

Хавбек «Кривбасса» – о матче с «Металлистом 1925»

28 апреля 2024, 11:44 |
164
0
Максим ЛУНЕВ: «Мы все переживаем за результат»
УПЛ. Максим Лунев

Полузащитник «Кривбасса» Максим Лунев поделился впечатлениями от своих выступлений в весенней части сезона:

– Макс, в прошлой игре ты забил в ворота «Черноморца». Как это повлияло на тебя морально?
– Мы забили быстрый мяч и это нам дало больше времени перевернуть игру в нашу сторону. Конечно, очень доволен, что все удалось. Но, главное, что «Кривбасс» победил и получил важные три очка.

– Насколько ты вообще доволен своей игрой в весенней части чемпионата?
– Я просто выполняю свою работу. Выхожу на каждую игру и стараюсь помочь своей команде по максимуму. Поэтому пусть мои действия оценивают специалисты.

– «Кривбасс» ведет борьбу за медали чемпионата. Насколько большая ответственность за результат ложится на вас во всех матчах, которые остается сыграть?
– Конечно, сейчас заключительная стадия чемпионата, и мы все переживаем за результат. Прекрасно понимаем, какая большая ответственность на нас лежит, поэтому будем стараться сделать все от нас возможное, или достичь необходимого результата.

– Впереди матч против «Металлиста 1925». Соперник не проигрывает три матча подряд. Насколько трудно ломать его оборону?
– Да, это очень непростая команда. Что у них, что у нас, задача одна: выходить и побеждать. А кто будет сильнее – узнаем после матча.

– Если снова забьешь, кому посвятишь гол?
– Моей красавице, любимой девушке.

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Максим Лунев Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Дидух Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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