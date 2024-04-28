Владимир БРАЖКО: «Я еще не вернулся к оптимальным кондициям»

Полузащитник «Динамо» Владимир Бражко поделился впечатлениями от матча 26-го тура УПЛ против «Днепра-1» (победа 2:1):

– Поздравляю вас с победой. Скажите, пожалуйста, это рядовая победа для «Динамо», или матч выдался тяжелее, чем обычно?

– Все видели как матч развивался, сложный соперник, но мы для этого и играем в футбол, чтобы побеждать, боремся за чемпионство.

– Как чувствуете себя после заболевания. Насколько тяжело после него восстанавливаться?

– Я еще не вернулся к оптимальным кондициям, не был готов отыграть все 90 минут, тренер увидел это. Да, было сложно, но с каждым днем прибавляем, чтобы хватало на всю игру.

– Под конец матча нервы сдавали уже у обеих команд, трудно было в конце встречи сдерживать себя, все было под контролем?

– Мы понимали, что забили под конец и остается немного доиграть с холодной головой, чтобы довести игру до ее логического завершения, так и сделали. Но, конечно, из-за красной карточки, очень агрессивной игры от соперника, да и от нас, матч получился интересным для болельщиков.

– Как можете оценить судейство в течение сегодняшней встречи?

– Не знаю, лучше ничего не буду комментировать, чтобы потом не говорили, что футболисты что-то там рассказывают. У них есть свой комитет арбитров, который контролирует принятие решений.

– Последний вопрос, как можете оценить шансы сегодняшнего противника на попадание в еврокубки?

– Очень хорошая команда, играет в футбол, старается не бить мяч. Конечно, на это претендуют и «Кривбасс», и «Рух», и «Полесье», но это футбол, будет как будет.