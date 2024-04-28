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  4. Владимир БРАЖКО: «Я еще не вернулся к оптимальным кондициям»
Украина. Премьер лига
28 апреля 2024, 09:40 |
29
0

Владимир БРАЖКО: «Я еще не вернулся к оптимальным кондициям»

Хавбек «Динамо» – о победе над «Днепром-1»

28 апреля 2024, 09:40 |
29
0
Владимир БРАЖКО: «Я еще не вернулся к оптимальным кондициям»
ФК Динамо. Владимир Бражко

Полузащитник «Динамо» Владимир Бражко поделился впечатлениями от матча 26-го тура УПЛ против «Днепра-1» (победа 2:1):

– Поздравляю вас с победой. Скажите, пожалуйста, это рядовая победа для «Динамо», или матч выдался тяжелее, чем обычно?
– Все видели как матч развивался, сложный соперник, но мы для этого и играем в футбол, чтобы побеждать, боремся за чемпионство.

– Как чувствуете себя после заболевания. Насколько тяжело после него восстанавливаться?
– Я еще не вернулся к оптимальным кондициям, не был готов отыграть все 90 минут, тренер увидел это. Да, было сложно, но с каждым днем прибавляем, чтобы хватало на всю игру.

– Под конец матча нервы сдавали уже у обеих команд, трудно было в конце встречи сдерживать себя, все было под контролем?
– Мы понимали, что забили под конец и остается немного доиграть с холодной головой, чтобы довести игру до ее логического завершения, так и сделали. Но, конечно, из-за красной карточки, очень агрессивной игры от соперника, да и от нас, матч получился интересным для болельщиков.

– Как можете оценить судейство в течение сегодняшней встречи?
– Не знаю, лучше ничего не буду комментировать, чтобы потом не говорили, что футболисты что-то там рассказывают. У них есть свой комитет арбитров, который контролирует принятие решений.

– Последний вопрос, как можете оценить шансы сегодняшнего противника на попадание в еврокубки?
– Очень хорошая команда, играет в футбол, старается не бить мяч. Конечно, на это претендуют и «Кривбасс», и «Рух», и «Полесье», но это футбол, будет как будет.

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Владимир Бражко Динамо Киев Днепр-1 Днепр-1 - Динамо Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Дидух Источник: Telegram
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