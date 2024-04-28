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  4. Олег ГУСЕВ: «Чем ближе к финишу, тем сложнее играть»
Украина. Премьер лига
28 апреля 2024, 09:16 |
272
0

Олег ГУСЕВ: «Чем ближе к финишу, тем сложнее играть»

Тренер «Динамо» – о победе над «Днепром-1»

28 апреля 2024, 09:16 |
272
0
Олег ГУСЕВ: «Чем ближе к финишу, тем сложнее играть»
ФК Динамо Киев. Олег Гусев

Ассистент главного тренера «Динамо» Олег Гусев поделился впечатлениями от матча 26-го тура УПЛ против «Днепра-1» (победа 2:1):

– Тяжело далась сегодняшняя победа, или это был рядовой матч для «Динамо»?
– Конечно, тяжело, тяжелый противник, пауза из-за воздушной тревоги. Хорошо, что победили и движемся дальше.

– Как оцените сегодняшнее судейство?
– Как по мне, ошибался арбитр в пользу обеих сторон, есть вопросы. Да, мы победили, но лично я считаю, что для Тымчика можно было ограничиться и желтой карточкой.

– В конце матча было видно, что эмоционально тяжело командам, было ли какое-то психологическое давление на команду?
– Конечно, чем ближе финиш чемпионата, тем сложнее играть, ставки повышаются, мы боремся за чемпионство. У днепрян стоят свои задачи, они хотят попасть в еврокубки. Сейчас плотный календарь, непростые матчи, все хотят заработать очки, поэтому чувствуется напряжение. Я рад, что ребята сегодня проявили характер и победили, молодцы.

– Как оцените шанс «Днепра-1» на выход в еврокубки?
– Если они будут играть так же в оставшихся матчах, то еще попьют крови своим противникам. У них есть задел, поэтому вполне реально, что достигнут своей цели.

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Олег Гусев Динамо Киев Днепр-1 Днепр-1 - Динамо Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Дидух Источник: Telegram
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