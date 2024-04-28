Олег ГУСЕВ: «Чем ближе к финишу, тем сложнее играть»

Ассистент главного тренера «Динамо» Олег Гусев поделился впечатлениями от матча 26-го тура УПЛ против «Днепра-1» (победа 2:1):

– Тяжело далась сегодняшняя победа, или это был рядовой матч для «Динамо»?

– Конечно, тяжело, тяжелый противник, пауза из-за воздушной тревоги. Хорошо, что победили и движемся дальше.

– Как оцените сегодняшнее судейство?

– Как по мне, ошибался арбитр в пользу обеих сторон, есть вопросы. Да, мы победили, но лично я считаю, что для Тымчика можно было ограничиться и желтой карточкой.

– В конце матча было видно, что эмоционально тяжело командам, было ли какое-то психологическое давление на команду?

– Конечно, чем ближе финиш чемпионата, тем сложнее играть, ставки повышаются, мы боремся за чемпионство. У днепрян стоят свои задачи, они хотят попасть в еврокубки. Сейчас плотный календарь, непростые матчи, все хотят заработать очки, поэтому чувствуется напряжение. Я рад, что ребята сегодня проявили характер и победили, молодцы.

– Как оцените шанс «Днепра-1» на выход в еврокубки?

– Если они будут играть так же в оставшихся матчах, то еще попьют крови своим противникам. У них есть задел, поэтому вполне реально, что достигнут своей цели.