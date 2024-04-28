Франция28 апреля 2024, 08:41 |
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ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ продлил контракт с 18-летним вундеркиндом
Варрен-Заир Эмери останется в клубе до 2029 года
28 апреля 2024, 08:41 |
406
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«ПСЖ» официально сообщил о продлении контракта с 18-летним хавбеком сборной Франции Варреном Заиром-Эмери. Новое соглашение с центральным полузащитником рассчитано на пять лет – до июля 2029 года.
Заир-Эмери является воспитанником «ПСЖ». За первую команду парижан он выступает с 2022 года, в прошлом году дебютировал за сборную Франции, за которую уже забил 1 гол в 2 матчах.
В нынешнем сезоне на счету Заира-Эмери 3 гола и 6 ассистов в 38 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.
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