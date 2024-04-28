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Португалия
28 апреля 2024, 08:25 |
1132
2

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Челси стал президентом Порту

Андре Виллаш-Боаш победил на выборах

28 апреля 2024, 08:25 |
1132
2
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Челси стал президентом Порту
ФК Порту. Андре Виллаш-Боаш

В футбольном клубе «Порту» состоялись выборы нового президента. Победу одержал 46-летний Андре Виллаш-Боаш, который будет возглавлять клуб в следующие четыре года.

На этом посту он заменит Жорже Нуну Пинту да Кошту, который руководил клубом с далекого 1982 года. Под его руководством клуб дважды выигрывал Лигу чемпионов – в 1987 и 2004 годах.

Андре Виллаш-Боаш был главным тренером «Порту» в сезоне 2010/2011 и привел команду к победе в Лиге Европы. Также он возглавлял «Академику», «Челси», «Тоттенхэм», «зенит», «Шанхай СИПГ» и «Марсель».

А несколько дней до выборов «Порту» продлил контракт с главным тренером Сержиу Консейсау.

По теме:
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Порту Андре Виллаш-Боаш
Олег Дидух Источник: ФК Порту
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Комментарии 2
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antt
Найцікавіше  що цього року Порту взагалі  не претендує на лч. Хоча і  вийшов у весняний плейоф цього сезону. І пишуть такими заголовками  що про моуріньо можна було подумати. Хоча наскільки пригадую в Жозе, що вигравав лч з порту, є знаменита фраза якому можна тільки за це за це вручати премію, що типу "сьогодні  була гра яку у нас в Португалії називають "автобус" (хоча тоді  він уже тренував в Англії). Але цікаво за що звільнили попереднього?  Сезон провальний в національному чемпіонаті  якесь значення мав? Хоча тренера то взагалі  залишили значить це не має стосунку 
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