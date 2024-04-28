ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Челси стал президентом Порту

В футбольном клубе «Порту» состоялись выборы нового президента. Победу одержал 46-летний Андре Виллаш-Боаш, который будет возглавлять клуб в следующие четыре года.

На этом посту он заменит Жорже Нуну Пинту да Кошту, который руководил клубом с далекого 1982 года. Под его руководством клуб дважды выигрывал Лигу чемпионов – в 1987 и 2004 годах.

Андре Виллаш-Боаш был главным тренером «Порту» в сезоне 2010/2011 и привел команду к победе в Лиге Европы. Также он возглавлял «Академику», «Челси», «Тоттенхэм», «зенит», «Шанхай СИПГ» и «Марсель».

А несколько дней до выборов «Порту» продлил контракт с главным тренером Сержиу Консейсау.