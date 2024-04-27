Артур РЕМЕНЯК: «После 2:0 поверили в победу над Черноморцем»

В поединке 26 тура чемпионата УПЛ футболисты «Миная» взяли верх над «Черноморцем» – 2:0 и теперь их положение не так критично, как казалось несколько туров назад.

Универсал закарпатцев Артур Ременяк, точным ударом закрепивший успех «горожан», в разговоре с корреспондентом Sport.ua сообщил, когда поверил в победу своей команды:

– Когда при моем активном участии счет стал – 2:0 в пользу «Миная». После этого чувствовалось, что они уже не надеются спастись от поражения.

– «Черноморцу» сегодня не хватало агрессивности, возможно одесситов выбил из колеи быстро пропущенный гол?

– Об этом лучше у них поинтересоваться, хотя то, что это негативно сказалось, прежде всего, на их коллективных действиях – несомненно.

– Похоже, одесситам не удалось найти контраргументов против взятой на вооружение «Минаем» тактической схемы – 5-3-2?

– Мы очень тщательно готовились к сегодняшнему противостоянию, владели информацией, что одесситы любят возиться с мячом, комбинировать, поэтому важно было позаботиться, чтобы их вертикальные передачи не находили адресатов у наших владений. Облегчило жизнь нашей защите то, что нападающие гостей почему-то больше пытался действовать из глубины поля. Возможно, таков был замысел тренеров «Черноморца», но он не сработал.

– «Минай» неожиданно весной начал уверенно набирать очки. Чем ты объясняешь такие метаморфозы?

– Прежде всего, отличным микроклиматом в команде. Поверьте, мотивация зашкаливает. Вот и сегодня мы преобладали одесситов в единоборствах, а благодаря четкой подстраховке не позволяли угрожать нашим воротам. Считаю, что мы заслужили эти три очка. Уже теперь виден свет в конце тоннеля. Впереди еще четыре финала. И еще можно спасти казалось, безнадежный сезон.

Напомним, что закарпатцы в 26 туре УПЛ обыграли на своем поле «Черноморец» со счетом 2:0.