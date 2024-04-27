Игрок Арсенала U-18 забил 7 голов в одном матче и побил несколько рекордов

В субботу «Арсенал U-18» разгромил сверстников из «Норвич» со счетом 9:0.

16-летний Чидо Оби-Мартин забил в этой встрече первые семь голов лондонского клуба, что является рекордом результативности в одной встрече на таком уровне

Интересно, что недавно он отметился пента-триком во встрече с «Вест Хэмом U-18». А в чемпионате U-16 он забил 10 голов в одной встрече. В ноябре Чидо вместе с командой уничтожил сверстников из «Ливерпуля» со счетом 14:3.

В целом Оби-Мартин забил 28 голов в 16 играх в чемпионате U-18 и уже побил предыдущий рекорд академии.

На международном уровне Чидо защищает цвета сборной Дании U-17. Он родился в Дании в семье датчанки и отца-нигерийца

На данный момент известно, что «Арсенал» намерен заключить с Чидо долгосрочный контракт. Оби-Мартин успел дебютировать за команду U-21 и в Юношеской лиге УЕФА. Кроме того, Микель Артета несколько раз приглашал Чидо тренироваться с первой командой.