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  4. Игрок Арсенала U-18 забил 7 голов в одном матче и побил несколько рекордов
Англия
27 апреля 2024, 21:51 | Обновлено 27 апреля 2024, 21:53
866
1

Игрок Арсенала U-18 забил 7 голов в одном матче и побил несколько рекордов

Чидо Оби-Мартин продолжает феерить на юношеском уровне

27 апреля 2024, 21:51 | Обновлено 27 апреля 2024, 21:53
866
1
Игрок Арсенала U-18 забил 7 голов в одном матче и побил несколько рекордов
ФК Арсенал. Чидо Оби-Мартин

В субботу «Арсенал U-18» разгромил сверстников из «Норвич» со счетом 9:0.

16-летний Чидо Оби-Мартин забил в этой встрече первые семь голов лондонского клуба, что является рекордом результативности в одной встрече на таком уровне

Интересно, что недавно он отметился пента-триком во встрече с «Вест Хэмом U-18». А в чемпионате U-16 он забил 10 голов в одной встрече. В ноябре Чидо вместе с командой уничтожил сверстников из «Ливерпуля» со счетом 14:3.

В целом Оби-Мартин забил 28 голов в 16 играх в чемпионате U-18 и уже побил предыдущий рекорд академии.

На международном уровне Чидо защищает цвета сборной Дании U-17. Он родился в Дании в семье датчанки и отца-нигерийца

На данный момент известно, что «Арсенал» намерен заключить с Чидо долгосрочный контракт. Оби-Мартин успел дебютировать за команду U-21 и в Юношеской лиге УЕФА. Кроме того, Микель Артета несколько раз приглашал Чидо тренироваться с первой командой.

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Арсенал Лондон Норвич чемпионат Англии по футболу
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 1
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avk2307
так может не нужен Судаков все таки Арсеналу? они ж не интересуются. А вот этот парень поможет и будет скоро играть на Эмирейтс
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