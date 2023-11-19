Англия19 ноября 2023, 15:29 | Обновлено 19 ноября 2023, 15:37
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ВИДЕО. Унизил соперника. Юная звезда Арсенала забила Ливерпулю 10 голов
Чидо Оби-Мартин даже тренировался с основой команды
19 ноября 2023, 15:29 | Обновлено 19 ноября 2023, 15:37
2569
7
15-летний форвард Арсенала U-16 Чидо Оби-Мартин попал в заголовки британских газет после того, как оформил 10 мячей в матче против Ливерпуля U-16.
Лондонская команда победила 14:3.
Оби-Мартин, несмотря на свой возраст, уже играет за Арсенал U-18, а также успел дебютировать за команду U-21 и в Юношеской лиге УЕФА. Кроме того, Микель Артета несколько раз приглашал Чидо тренироваться с первой командой.
Игрок выступает за сборную Дании U-17.
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Що вийшло далі ми всі добре знаємо)
Було б класно, якби з цього хлопчини, хоч щось приблизне виросло)