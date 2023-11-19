ВИДЕО. Унизил соперника. Юная звезда Арсенала забила Ливерпулю 10 голов

15-летний форвард Арсенала U-16 Чидо Оби-Мартин попал в заголовки британских газет после того, как оформил 10 мячей в матче против Ливерпуля U-16.

Лондонская команда победила 14:3.

Оби-Мартин, несмотря на свой возраст, уже играет за Арсенал U-18, а также успел дебютировать за команду U-21 и в Юношеской лиге УЕФА. Кроме того, Микель Артета несколько раз приглашал Чидо тренироваться с первой командой.

Игрок выступает за сборную Дании U-17.