Стала известна оценка Довбика за игру с Лас-Пальмасом, в которой он забил
«Жирона» одержала победу со счетом 2:0
В субботу, 27 апреля, состоялся матч 33-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретились «Лас-Пальмас» и «Жирона».
Игра прошла на стадионе «Эстадио Гран Канария». Гости выиграли со счетом 2:0.
В стартовом составе «Жироны» сегодня вышел Артем Довбик, отыгравший 70 минут. На 26-й минуте украинец не реализовал пенальти, но партнер сразу добил мяч в ворота, а уже на 57-й Артем был более точным и забил с одиннадцатиметрового свой 19-й гол в Ла Лиге. За свое выступление Довбик от статистического портала WhoScored получил оценку 6.5 баллов.
Восстановившийся от повреждения икроножной мышцы Виктор Цыганков начал матч в запасе и вышел на поле на 70-й минуте. Его выступление WhoScored оценил в 6.1 балл.
Главным героем матча стал голкипер «Жироны» Пауло Гассанига, который сохранил ворота на замке и отразил пенальти на 8-й минуте. Он получил самую высокую оценку – 8.9 баллов.
Оценки матча Лас-Пальмас – Жирона от WhoScored
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