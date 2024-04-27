Стала известна оценка Довбика за игру с Лас-Пальмасом, в которой он забил

В субботу, 27 апреля, состоялся матч 33-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретились «Лас-Пальмас» и «Жирона».

Игра прошла на стадионе «Эстадио Гран Канария». Гости выиграли со счетом 2:0.

В стартовом составе «Жироны» сегодня вышел Артем Довбик, отыгравший 70 минут. На 26-й минуте украинец не реализовал пенальти, но партнер сразу добил мяч в ворота, а уже на 57-й Артем был более точным и забил с одиннадцатиметрового свой 19-й гол в Ла Лиге. За свое выступление Довбик от статистического портала WhoScored получил оценку 6.5 баллов.

Восстановившийся от повреждения икроножной мышцы Виктор Цыганков начал матч в запасе и вышел на поле на 70-й минуте. Его выступление WhoScored оценил в 6.1 балл.

Главным героем матча стал голкипер «Жироны» Пауло Гассанига, который сохранил ворота на замке и отразил пенальти на 8-й минуте. Он получил самую высокую оценку – 8.9 баллов.

Оценки матча Лас-Пальмас – Жирона от WhoScored