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Украина. Премьер лига
27 апреля 2024, 12:00 | Обновлено 27 апреля 2024, 12:02
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Вернидуб назвал игрока, который был не хуже Судакова и Мудрика

Тренер поделился воспоминаниями о полузащитнике Максиме Белом

27 апреля 2024, 12:00 | Обновлено 27 апреля 2024, 12:02
400
0
Вернидуб назвал игрока, который был не хуже Судакова и Мудрика
УАФ. Максим Белый

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб высказал мнение о полузащитнике Максиме Белом, с которым работал в луганской «Заре».

«Он был перспективным и качественным футболистом. Все то, что нужно было футболисту на его позиции, он имел. В центре поля, на флангах мог сыграть. Как человек - веселый, всегда компанейский. Возможно, в начале его потянуло не в ту сторону. Молодость... Но с ним разговаривали и он все понимал. Особых вопросов к нему не было.

Молодежь того поколения через это прошла. Когда его брали в «Зарю», то я знал о нем, он до того был в «Металлурге». Мы с ним пообщались достаточно серьезно и он ответил: «Не переживайте, все это изменится к лучшему». И после этого даже не было к нему существенных вопросов.

Максим мне очень нравился. Думаю, что он не был ниже по уровню - 100%. Тем более, что у него позиция такая была - «десятка», «восьмерка». Если же взять наш современный футбол, то он ничем не был хуже Судакова или Мудрика - 100%. У него некоторые показатели были намного лучше, чем у них: техника на скорости, выполнение стандартов», – рассказал Вернидуб.

Максим Белый мог 27 апреля отметить свой 35-й день рождения. 14 сентября 2013 года он умер в родном Новомосковске (Днепропетровская область) в результате развития опухоли головного мозга. Ему было 24 года.

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Юрій Остроумов Источник: Украинский футбол
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