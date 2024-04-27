Вернидуб назвал игрока, который был не хуже Судакова и Мудрика

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб высказал мнение о полузащитнике Максиме Белом, с которым работал в луганской «Заре».

«Он был перспективным и качественным футболистом. Все то, что нужно было футболисту на его позиции, он имел. В центре поля, на флангах мог сыграть. Как человек - веселый, всегда компанейский. Возможно, в начале его потянуло не в ту сторону. Молодость... Но с ним разговаривали и он все понимал. Особых вопросов к нему не было.

Молодежь того поколения через это прошла. Когда его брали в «Зарю», то я знал о нем, он до того был в «Металлурге». Мы с ним пообщались достаточно серьезно и он ответил: «Не переживайте, все это изменится к лучшему». И после этого даже не было к нему существенных вопросов.

Максим мне очень нравился. Думаю, что он не был ниже по уровню - 100%. Тем более, что у него позиция такая была - «десятка», «восьмерка». Если же взять наш современный футбол, то он ничем не был хуже Судакова или Мудрика - 100%. У него некоторые показатели были намного лучше, чем у них: техника на скорости, выполнение стандартов», – рассказал Вернидуб.

Максим Белый мог 27 апреля отметить свой 35-й день рождения. 14 сентября 2013 года он умер в родном Новомосковске (Днепропетровская область) в результате развития опухоли головного мозга. Ему было 24 года.