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  4. Модрич настиг Роберто Карлоса среди гвардейцев Реала. Сколько игр у легенд?
Испания
27 апреля 2024, 11:44 | Обновлено 27 апреля 2024, 11:51
283
0

Модрич настиг Роберто Карлоса среди гвардейцев Реала. Сколько игр у легенд?

Хорватский полузащитник улучшил свое наследие

27 апреля 2024, 11:44 | Обновлено 27 апреля 2024, 11:51
283
0
Модрич настиг Роберто Карлоса среди гвардейцев Реала. Сколько игр у легенд?
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

26 апреля в 33-м туре чемпионата Испании мадридский «Реал» на выезде обыграл «Реал Сосьедад» со счетом 1:0.

Для полузащитника Луки Модрича данная игра стала 527-й в составе «сливочных».

По этому показателю хорват сравнялся с бразильцем Роберто Карлосом. Они теперь делят 13-ю и 14-ю позиции в рейтинге гвардейцев «Реала».

Модрич, как известно, выступает за «сливочных» с 2012-го года. Контракт Луки завершается в конце текущего сезона. Ранее сообщалось, что хорват готов продлить соглашение с мадридцами.

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Роберто Карлос Лука Модрич Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Юрій Остроумов Источник: ФК Реал Мадрид
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