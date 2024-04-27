Испания27 апреля 2024, 11:44 | Обновлено 27 апреля 2024, 11:51
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Модрич настиг Роберто Карлоса среди гвардейцев Реала. Сколько игр у легенд?
Хорватский полузащитник улучшил свое наследие
27 апреля 2024, 11:44 | Обновлено 27 апреля 2024, 11:51
283
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26 апреля в 33-м туре чемпионата Испании мадридский «Реал» на выезде обыграл «Реал Сосьедад» со счетом 1:0.
Для полузащитника Луки Модрича данная игра стала 527-й в составе «сливочных».
По этому показателю хорват сравнялся с бразильцем Роберто Карлосом. Они теперь делят 13-ю и 14-ю позиции в рейтинге гвардейцев «Реала».
Модрич, как известно, выступает за «сливочных» с 2012-го года. Контракт Луки завершается в конце текущего сезона. Ранее сообщалось, что хорват готов продлить соглашение с мадридцами.
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