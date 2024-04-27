Модрич настиг Роберто Карлоса среди гвардейцев Реала. Сколько игр у легенд?

26 апреля в 33-м туре чемпионата Испании мадридский «Реал» на выезде обыграл «Реал Сосьедад» со счетом 1:0.

Для полузащитника Луки Модрича данная игра стала 527-й в составе «сливочных».

По этому показателю хорват сравнялся с бразильцем Роберто Карлосом. Они теперь делят 13-ю и 14-ю позиции в рейтинге гвардейцев «Реала».

Модрич, как известно, выступает за «сливочных» с 2012-го года. Контракт Луки завершается в конце текущего сезона. Ранее сообщалось, что хорват готов продлить соглашение с мадридцами.