Станет рекордсменом? Модрич готов продлить контракт с Реалом

Легендарный ветеран Лука Модрич готов продлить контракт с «Реалом» еще на год. Об этом сообщает авторитетное испанское издание As.

Нынешнее соглашение Модрича с «Реалом» истекает в июне текущего года. В случае, если опытный хавбек, которому в сентябре исполнился 39 лет, подпишет новое соглашение, то сможет побить рекорд Ференца Пушкаша и стать самым возрастным игроком в истории «Реала».

Модрич выступает за «Реал» с лета 2012 года. В нынешнем сезоне на счету хорвата 2 гола и 6 ассистов в 38 матчах за мадридский клуб во всех турнирах.