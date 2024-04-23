Станет рекордсменом? Модрич готов продлить контракт с Реалом
Ветеран хочет остаться в клубе еще на год
Легендарный ветеран Лука Модрич готов продлить контракт с «Реалом» еще на год. Об этом сообщает авторитетное испанское издание As.
Нынешнее соглашение Модрича с «Реалом» истекает в июне текущего года. В случае, если опытный хавбек, которому в сентябре исполнился 39 лет, подпишет новое соглашение, то сможет побить рекорд Ференца Пушкаша и стать самым возрастным игроком в истории «Реала».
Модрич выступает за «Реал» с лета 2012 года. В нынешнем сезоне на счету хорвата 2 гола и 6 ассистов в 38 матчах за мадридский клуб во всех турнирах.
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