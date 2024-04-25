В Металлисте 1925 опровергли интерес к Ракицкому
Харьковский клуб не собирается подписывать ветерана
Генеральный директор «Металлиста 1925» Андрей Неделин опроверг информацию об интересе клуба к центральному защитнику донецкого «Шахтера» Ярославу Ракицкому:
«Здесь и комментировать нечего. Я очень удивился, увидев такую информацию. Не понимаю, откуда она вообще появилась. На данном этапе кандидатура Ракицкого не рассматривается «Металлистом 1925». В шорт-листах нашего клуба его нет».
В этом сезоне Украинской Премьер-лиги Ярослав Ракицкий провел 8 матчей, но результативными действиями отличиться не сумел. «Металлист 1925» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице УПЛ.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский вратарь хочет повышения зарплаты
Анчелотти планирует выпустить Кепу и Куртуа в старте в ближайшее время