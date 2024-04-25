25 апреля в 18:00 юношеская сборная Украины U-16 продолжает выступление на Турнире развития УЕФА, которое проходит в Таллинне, столице Эстонии.

Соперником во 2-м туре является команда Эстонии, хозяин турнира. В турнире также участвуют команды Северной Ирландии и Люксембурга.

В первом туре Украина по пенальти проиграла Северной Ирландии (2:2, пен. 6:7), а Эстония уступила Люксембургу (1:3).

Соревнования рассматриваются как один из этапов подготовки сборной к квалификационному раунду Евро-2025 U-17, который состоится осенью.

Эстония U-16 – Украина U-16. Смотреть онлайн. LIVE трансляция