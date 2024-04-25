Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эстония U-16 – Украина U-16. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Молодежные турниры
25 апреля 2024, 18:00 | Обновлено 25 апреля 2024, 18:05
642
0

Эстония U-16 – Украина U-16. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 25 апреля в 18:00 матч 2-го тура Турнира развития УЕФА в Эстонии

25 апреля 2024, 18:00 | Обновлено 25 апреля 2024, 18:05
642
0
Эстония U-16 – Украина U-16. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

25 апреля в 18:00 юношеская сборная Украины U-16 продолжает выступление на Турнире развития УЕФА, которое проходит в Таллинне, столице Эстонии.

Соперником во 2-м туре является команда Эстонии, хозяин турнира. В турнире также участвуют команды Северной Ирландии и Люксембурга.

В первом туре Украина по пенальти проиграла Северной Ирландии (2:2, пен. 6:7), а Эстония уступила Люксембургу (1:3).

Соревнования рассматриваются как один из этапов подготовки сборной к квалификационному раунду Евро-2025 U-17, который состоится осенью.

Эстония U-16 – Украина U-16. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

По теме:
Утвержден календарь сборной Украины U-17 на чемпионате Европы 2024
ФОТО. Украину WU-16 на Закарпатье поздравили с победой на Турнире развития
Сборная Украины U-16 уступила в серии пенальти Северной Ирландии
чемпионат Европы по футболу U-17 турнир развития УЕФА сборная Украины по футболу U-16 Эстония - Украина смотреть онлайн Юрий Мороз
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Челси принято решение о будущем Мудрика
Футбол | 24 апреля 2024, 19:01 4
В Челси принято решение о будущем Мудрика
В Челси принято решение о будущем Мудрика

«Пенсионеры» расставили приоритеты в отношении украинца

Йожеф САБО: «Мудрик своей игрой за Челси сделал антирекламу нашим игрокам»
Футбол | 25 апреля 2024, 15:58 12
Йожеф САБО: «Мудрик своей игрой за Челси сделал антирекламу нашим игрокам»
Йожеф САБО: «Мудрик своей игрой за Челси сделал антирекламу нашим игрокам»

Бывший тренер сборной Украины оценил уровень некоторых украинских футболистов

Топ-10 ветеранов в возрасте 35+, которые продолжают карьеру в Европе
Футбол | 24.04.2024, 18:08
Топ-10 ветеранов в возрасте 35+, которые продолжают карьеру в Европе
Топ-10 ветеранов в возрасте 35+, которые продолжают карьеру в Европе
Лунин в этом сезоне сядет на скамью для запасных. Стали известны причины
Футбол | 25.04.2024, 11:05
Лунин в этом сезоне сядет на скамью для запасных. Стали известны причины
Лунин в этом сезоне сядет на скамью для запасных. Стали известны причины
Леандро Троссард: недооцененный джокер Артеты
Футбол | 25.04.2024, 15:59
Леандро Троссард: недооцененный джокер Артеты
Леандро Троссард: недооцененный джокер Артеты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Коуч Эвертона оценил матч с Ливерпулем и прокомментировал травму Миколенко
Коуч Эвертона оценил матч с Ливерпулем и прокомментировал травму Миколенко
25.04.2024, 03:55 2
Футбол
Куртуа прокомментировал скандальный эпизод с якобы голом в ворота Лунина
Куртуа прокомментировал скандальный эпизод с якобы голом в ворота Лунина
24.04.2024, 08:01 1
Футбол
У кого 9.8? Известны оценки Зинченко и Мудрика за матч Арсенал – Челси
У кого 9.8? Известны оценки Зинченко и Мудрика за матч Арсенал – Челси
24.04.2024, 00:35 3
Футбол
Лунин удивил Реал условием, при котором он останется в команде
Лунин удивил Реал условием, при котором он останется в команде
25.04.2024, 00:13 7
Футбол
Лунин может остаться в запасе на следующий матч Реала. Известны причины
Лунин может остаться в запасе на следующий матч Реала. Известны причины
23.04.2024, 19:32 12
Футбол
ВИДЕО. «Ты судья или кто?» Милевский «отличился» в первом матче за IGNIS
ВИДЕО. «Ты судья или кто?» Милевский «отличился» в первом матче за IGNIS
23.04.2024, 16:06 7
Футбол
Букмекеры назвали наиболее вероятный клуб, в который перейдет Судаков
Букмекеры назвали наиболее вероятный клуб, в который перейдет Судаков
23.04.2024, 18:42 22
Футбол
Звездная шведская биатлонистка вернется в лыжные гонки
Звездная шведская биатлонистка вернется в лыжные гонки
23.04.2024, 17:42 2
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем